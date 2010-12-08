گزارش کمیسیون اصل 90 درباره واردات برنج آماده ارائه به قوه قضاییه شد

حسین اسلامی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به اینکه این کمیسیون گزارشی را مبنی بر واردات برنج های آلوده در سال 87 آماده کرده است، افزود: بر اساس گزارش این کمیسیون و تحقیقات انجام شده واردات برنج در سال 87 ایراداتی داشته است.

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل 90 درباره برنج های آلوده برای ارائه به صحن علنی یا قوه قضائیه آماده است.

اسلامی تاکید کرد: بر اساس تحقیقات کمیسیون اصل 90 در بحث واردات برنج دقت لازم انجام نشده است و شاخص های استاندارد دراین موضوع رعایت نشده است.

به گزارش مهر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی 15 تیرماه امسال در گزارشی در صحن علنی امروز مجلس هشت نوع برنج وارداتی آلوده به مواد سمی آرسنیک و سرب را مشخص کرد.



در این گزارش آمده بود: در مورد آلودگی هشت نمونه از برنجهای وارداتی آلوده به فلز سنگین سرب فعلاً از توزیع آن جلوگیری و به دو طریق زیر در آینده اقدام شود: 1ـ جلوگیری از توزیع هشت نمونه اعلام شده در بازار و مرجوع کردن آنها به کشورهای فروشنده. 2ـ مخلوط کردن نمونه های اعلام شده با نمونه هایی که آلودگی آنها در حد صفر باشد و پس از تأیید رفع آلودگی و پایین بودن آلودگی به زیر حد استاندارد اجازه توزیع داده شود.

همچنین در گزارش این کمیسیون آمده است: از میان استانداردهای آسیایی استاندارد چین که از طرف وزارت سلامت و سازمان استاندارد ملی آن کشور مشخص شده است در مورد برنجهای وارداتی آلوده به فلز سنگین آرسنیک مبنای عمل قرار بگیرد تا پس از تحقیقات و مشخص شدن میزان استاندارد تعیین شده، به عنوان استاندارد ملی کشور مبنای بررسی قرار بگیرد.

