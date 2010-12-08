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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

اسلامی در گفتگو با مهر:

گزارش کمیسیون اصل 90 درباره واردات برنج آماده ارائه به قوه قضاییه شد

گزارش کمیسیون اصل 90 درباره واردات برنج آماده ارائه به قوه قضاییه شد

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که گزارش این کمیسیون مبنی بر واردات برنج غیر استاندارد توسط دولت در سال 87 برای ارائه به قوه قضاییه آماده است .

حسین اسلامی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به اینکه این کمیسیون گزارشی را مبنی بر واردات برنج های آلوده در سال 87 آماده کرده است، افزود: بر اساس گزارش این کمیسیون و تحقیقات انجام شده واردات برنج در سال 87 ایراداتی داشته است.

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل 90 درباره برنج های آلوده برای ارائه به صحن علنی یا قوه قضائیه آماده است.

اسلامی تاکید کرد: بر اساس تحقیقات کمیسیون اصل 90 در بحث واردات برنج دقت لازم انجام نشده است و شاخص های استاندارد دراین موضوع رعایت نشده است.

به گزارش مهر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی 15 تیرماه امسال در گزارشی در صحن علنی امروز مجلس هشت نوع برنج وارداتی آلوده به مواد سمی آرسنیک و سرب را مشخص کرد.

در این گزارش آمده بود: در مورد آلودگی هشت نمونه از برنجهای وارداتی آلوده به فلز سنگین سرب فعلاً از توزیع آن جلوگیری و به دو طریق زیر در آینده اقدام شود: 1ـ جلوگیری از توزیع هشت نمونه اعلام شده در بازار و مرجوع کردن آنها به کشورهای فروشنده. 2ـ مخلوط کردن نمونه های اعلام شده با نمونه هایی که آلودگی آنها در حد صفر باشد و پس از تأیید رفع آلودگی و پایین بودن آلودگی به زیر حد استاندارد اجازه توزیع داده شود.

همچنین در گزارش این کمیسیون آمده است: از میان استانداردهای آسیایی استاندارد چین که از طرف وزارت سلامت و سازمان استاندارد ملی آن کشور مشخص شده است در مورد برنجهای وارداتی آلوده به فلز سنگین آرسنیک مبنای عمل قرار بگیرد تا پس از تحقیقات و مشخص شدن میزان استاندارد تعیین شده، به عنوان استاندارد ملی کشور مبنای بررسی قرار بگیرد.
 
کد مطلب 1206576

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