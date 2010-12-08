برنامه دیدارهای نمایندگان ایران اعلام شد/ آغاز سخت مهرام و ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن یکی از نمایندگان کشورمان در رقابتهای بسکتبال 2011 باشگاه های غرب آسیاست که در گروه A با نمایندگانی از لبنان، اردن، سوریه و یمن دیدار میکند. دیدارهای این گروه از 13 دی ماه در سوریه آغاز میشود. ذوب آهن در نخستین دیدار خود باید به مصاف الریاضی لبنان برود که یکی از تیمهای همیشه مدعی است که حتی سابقه قهرمانی در آسیا را هم دارد.
مهرام هم که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات باشگاههای غرب آسیاست در دیگر گروه به مصاف نمایندگانی از اردن، سوریه، عراق و لبنان میرود. دیدارهای این گروه با فاصله چند روز نسبت به گروه B از 22 دی ماه و در اردن آغاز میشود. مهرام نخستین دیدار خود در این مرحله از مسابقات را مقابل میزبان بازیها برگزار میکند. برنامه مرحله مقدماتی رقابتهای بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا در سال2011 به این شرح است:
گروه A: سوریه
دوشنبه (13/10/89)
* ذوب آهن ایران - الریاضی لبنان
* الاهلی یمن - الجلا سوریه
سه شنبه (14/10/89)
* الریاضی اردن- الاهلی یمن
* الجلا سوریه - الریاضی لبنان
- (ذوب آهن در این روز با قرعه استراحت روبرو است)
چهارشنبه (15/10/89)
* الاهلی یمن - الریاضی لبنان
* ذوب آهن ایران - الریاضی اردن
پنجشنبه (16/10/89)
* ذوب آهن ایران - الاهلی یمن
* الجلا سوریه - الریاضی اردن
جمعه (17/10/89)
* الریاضی لبنان - الریاضی اردن
* ذوب آهن ایران - الجلا سوریه
گروه B: اردن
چهارشنبه (22/10/89)
* مهرام ایران - دانشگاه اردن
* شانویل لبنان - دهوک عراق
پنجشنبه (23/10/89)
* مهرام ایران - دهوک عراق
* الجیش سوریه - دانشگاه اردن
جمعه (24/10/89)
* مهرام ایران - شانویل لبنان
* دهوک عراق - الجیش سوریه
شنبه (25/10/89)
* الجیش سوریه - شانویل لبنان
* دانشگاه اردن - دهوک عراق
- (مهرام در این روز با قرعه استراحت روبرو است)
یکشنبه (26/10/89)
* مهرام ایران - الجیش سوریه
* شانویل لبنان - دانشگاه اردن
در پایان این مرحله از مسابقات تیمهای پنجم هر گروه از دور رقابتها حذف میشوند. چهار تیم دیگر هر گروه هم دیدارهای خود را به صورت ضربدری و 2 از 3 در مرحله دوم پیگیری خواهند کرد. در پایان چهار تیم برتر (از هر کشور یک نماینده) سهمیه حضور در مسابقات 2011 باشگاههای آسیا را به دست میآورند. مهرام مدافع عنوان قهرمانی آسیاست.
مسابقات بسکتبال 2011 قهرمانی باشگاههای غرب آسیا برای نخستین بار به صورت لیگی، در قالب دو گروه و به میزبانی دو کشور برگزار میشود.
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