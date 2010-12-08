برنامه دیدارهای نمایندگان ایران اعلام شد/ آغاز سخت مهرام و ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن یکی از نمایندگان کشورمان در رقابت‎های بسکتبال 2011 باشگاه های غرب آسیاست که در گروه A با نمایندگانی از لبنان، اردن، سوریه و یمن دیدار می‌کند. دیدارهای این گروه از 13 دی ماه در سوریه آغاز می‎شود. ذوب آهن در نخستین دیدار خود باید به مصاف الریاضی لبنان برود که یکی از تیم‎های همیشه مدعی است که حتی سابقه قهرمانی در آسیا را هم دارد.

مهرام هم که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیاست در دیگر گروه به مصاف نمایندگانی از اردن، سوریه، عراق و لبنان می‌رود. دیدارهای این گروه با فاصله چند روز نسبت به گروه B از 22 دی ماه و در اردن آغاز می‎شود. مهرام نخستین دیدار خود در این مرحله از مسابقات را مقابل میزبان بازی‎ها برگزار می‎کند. برنامه مرحله مقدماتی رقابت‎های بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا در سال2011 به این شرح است:

گروه A: سوریه

دوشنبه (13/10/89)

* ذوب آهن ایران - الریاضی لبنان

* الاهلی یمن - الجلا سوریه

سه شنبه (14/10/89)

* الریاضی اردن- الاهلی یمن

* الجلا سوریه - الریاضی لبنان

- (ذوب آهن در این روز با قرعه استراحت روبرو است)

چهارشنبه (15/10/89)

* الاهلی یمن - الریاضی لبنان

* ذوب آهن ایران - الریاضی اردن

پنجشنبه (16/10/89)

* ذوب آهن ایران - الاهلی یمن

* الجلا سوریه - الریاضی اردن

جمعه (17/10/89)

* الریاضی لبنان - الریاضی اردن

* ذوب آهن ایران - الجلا سوریه

گروه B: اردن

چهارشنبه (22/10/89)

* مهرام ایران - دانشگاه اردن

* شانویل لبنان - دهوک عراق

پنجشنبه (23/10/89)

* مهرام ایران - دهوک عراق

* الجیش سوریه - دانشگاه اردن

جمعه (24/10/89)

* مهرام ایران - شانویل لبنان

* دهوک عراق - الجیش سوریه

شنبه (25/10/89)

* الجیش سوریه - شانویل لبنان

* دانشگاه اردن - دهوک عراق

- (مهرام در این روز با قرعه استراحت روبرو است)

یکشنبه (26/10/89)

* مهرام ایران - الجیش سوریه

* شانویل لبنان - دانشگاه اردن

در پایان این مرحله از مسابقات تیم‎های پنجم هر گروه از دور رقابت‎ها حذف می‎شوند. چهار تیم دیگر هر گروه هم دیدارهای خود را به صورت ضربدری و 2 از 3 در مرحله دوم پیگیری خواهند کرد. در پایان چهار تیم برتر (از هر کشور یک نماینده) سهمیه حضور در مسابقات 2011 باشگاه‎های آسیا را به دست می‎آورند. مهرام مدافع عنوان قهرمانی آسیاست.

مسابقات بسکتبال 2011 قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا برای نخستین بار به صورت لیگی، در قالب دو گروه و به میزبانی دو کشور برگزار می‎شود.