نرم افزار زندگینامه شهدای گلستان عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی بروج صبح چهارشنبه در حاشیه این نمایشگاه در گرگان گفت: 12 حلقه نرم افزار سیره پژوهی شهدای گلستان در این غرفه عرضه می شود.

مدیر غرفه نشر شاهد افزود: در این غرفه علاوه بر کتابهایی با موضوع دفاع مقدس، زندگی نامه شهدا، مجلات و محصولات فرهنگی نشر شاهد، 12حلقه نرم افزار شهدای گلستان نیز برای نخستین بار ارائه شده است.



وی اظهار داشت: نشریات الکترونیکی، پژوهشنامه ها و پایان نامه های مرتبط با شهدا و ایثارگران نیز در این غرفه به نمایش گذاشته شده است.

بروج ، طراحی ماکت جبهه و گرفتن عکس یادگاری با شهدای استان را یکی دیگر از ویژگی های جذاب این غرفه خواند که استقبال فراوانی از آن صورت گرفته است.

گلستان در دوران دفاع مقدس حدود چهار هزار شهید تقدیم کرده است.

250 غرفه در پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان دایر است.