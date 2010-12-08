ایران از برنامه هسته ای خود دست نمی کشد/ نباید رشته مذاکرات پاره شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در مطلبی نوشت: رشته گفتگوهای بین ایران و غرب درباره برنامه هسته ای تهران نباید پاره شود. این تنها نتیجه ای بود که از مذاکرات دو روزه بین دو طرف در ژنو که روز گذشته خاتمه یافت می توان گرفت.

در ادامه این مطلب آمده است: مذاکرات ژنو شرایطی برای پیشبرد گفتگوها در آینده به وجود آورد. در ژانویه آینده نیز بنا به گفته وزیر خارجه اتحادیه اروپا این گفتگوها در استانبول ادامه خواهد یافت.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ایران قبل از شروع مذاکرات اعلام کرده بود که نمی خواهد اجازه دهد برنامه اتمی اش زیر سوال برود، تنها امکان ادامه این مذاکرات از نظر دیپلماتهای غربی در ژنو یک موفقیت محسوب می شود.

وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در ژنو اظهار داشته بود که ما حقوق هسته ای ایران را به رسمیت می شناسیم البته در صورت برآورده شدن وظایف بین المللی از سوی تهران.

جلیلی نیز در برابر خبرنگاران تاکید کرد که این مذاکرات تنها یک نتیجه داشت و آن هم توافق برای ادامه گفتگوها بود. وی بار دیگر تکرار کرد که ایران هیچ سازشی در استفاده از تکنولوژی اتمی کشورش با غرب نخواهد کرد. به این ترتیب موضوع خاتمه دادن غنی سازی اورانیوم از طرف تهران دیگر در استانبول بحث نخواهد شد.

یک دیپلمات اروپایی نیز پس از پایان مذاکرات در ژنو اظهار داشت که این گفتگوها پرثمر نبود اما یک شروع خوب بود.

وی افزود: با توجه به تاریخچه شکست ها در مذاکرات انجام شده با ایران ما نمی توانیم به نتیجه این مذاکرات خوش بین باشیم.

یک دیپلمات آمریکایی نیز از مذاکرات سخت اما باز سخن گفت.