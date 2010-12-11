موانع اجرایی طرح مسکن مهر آبعلی رفع شد

نورمحمد فردی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: چندی پیش بازدیدی به همراه مسئولان مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، بخشداران و دیگر مسئولان منطقه ای از طرحهای در حال احداث مسکن مهر دماوند انجام شد.

این مسئول پیرامون پروژه های مسکن مهر شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: طرح مسکن مهر "مهرآباد" رودهن در مجموع با احداث هشت هزار و 400 واحد مسکونی در قالب 40 تعاونی با پیشرفتی 60 درصدی در حال پیگیری است و مسکن مهر "مهک" دماوند نیز با شتاب مناسبی به سوی اتمام پیش می رود.

وی طرح مسکن مهر را پروژه ای راهبردی در راستای خانه دار شدن مردم دانست و افزود: مسکن مهر در ردیف طرحهای راهبردی دولت محسوب می شود که بر اساس این طرح هموطنان کم درآمد می توانند با پرداخت حداقل هزینه، صاحب خانه شوند.

فردی پیرامون طرح مسکوت مانده مسکن مهر آبعلی نیز عنوان کرد: در نشستی که طی روزهای گذشته با حضور مسئولان ذیربط تشکیل شد طلسم طرح مسکن مهر آبعلی که سالها به دلایل مختلف و وجود موانع متعدد مسکوت مانده بود شکسته شد.

فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: در جلسه مذکور مصوب شد تا اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند، 16 هکتار زمین مورد نیاز طرح مسکن مهر آبعلی را به بنیاد مسکن این شهرستان واگذار و نهاد مذکور اقدامات اجرایی خود را در این خصوص آغاز کند.

طرح مسکن مهر آبعلی برغم دیگر طرحهای مشابه در سایر نقاط شمالشرق استان تهران به دلیل مشکلات مختلف و موانع متعدد مسکوت مانده بود و مردم این شهر امیدوارند که این بار وعده مسئولان شهرستان دماوند پیرامون آغاز به کار طرح ملی مذکور شکلی عملی به خود بگیرد.

شهر دو هزار و641 نفری آبعلی در 50 کیلومتری شمالشرق استان تهران و در بخش رودهن از توابع شهرستان دماوند قرار دارد.

پیست اسکی آبعلی، هتل آبعلی و جلوه های اکوتوریسمی زیبا از جمله دیدنیهای این شهر محسوب می شود.