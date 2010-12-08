مدال طلا را در گوانگجو کسب خواهم کرد

علی نادری پرتابگر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، افزود: تمرینات بسیار خوبی را سپری کردم تا حدی که به آمادگی مطلوبی برای بازی‌های پاره المپیک آسیایی گوانگ‌ژو دست پیدا کرده‌ام و به کسب مدال طلا امید دارم.

وی همچنین در مورد تمرینات خود در اصفهان افزود: در فاصله اردوهای برگزار شده تمرینات خود را در اصفهان پیگیری کردم و تمامی مراحل تمرینی تا کنون خوب پیش رفته و شخصا و همه بچه‌ها از لحاظ جسمی و روانی در شرایط ایده‌آلی به سر می‌بریم.

وی که 10 مدال رنگارنگ آسیایی و جهانی را در کارنامه ورزشی خود دارد، کسب خوش رنگ ترین مدال از این بازی‌ها را پیش بینی اظهار داشت: امیدوارم با دعای خیر مردم که همیشه بدرقه راه ما بوده با دست پر از گوانگ جو بازگردم تا بار دیگر برای کشور و استان افتخارآفرین باشم.

نادری امکاناتی که برای این دوره از رقابت‌ها در اختیار جانبازان و معلولان قرار گرفته را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: مجموعه اختصاصی آفتاب بهترین مکان تمرینی برای ما معلولان است و پیش از این ورزشکاران چند رشته همزمان تمریناتشان را در این محل پیگیری می کردند که با اختصاصی شدن این مجموعه برای دو و میدانی بسیاری از مشکلات حل شده است.

قهرمان پاراالمپیک آتن در ارتباط با یکسان شدن پاداش مدال آوران بازی های آسیایی و پاراآسیایی هم خاطر نشان کرد: به عقیده من این اقدامی ارزشمند است که ایجاد انگیزه در بین ورزشکاران جانباز و معلول را به دنبال دارد چنانچه در سال‌های گذشته ورزشکاران باید کار می کردند تا هزینه تمریناتشان را تامین کنند اما اگر از بابت شرایط مالی خیالشان راحت باشد مصمم‌تر و با انگیزه‌تر تمرین می‌کنند.