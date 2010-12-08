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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

ادامه فیلمبرداری "برزخ" در رامسر

ادامه فیلمبرداری "برزخ" در رامسر

فیلمبرداری فیلم سینمایی "برزخ" به کارگردانی علی توکل‌نیا در رامسر ادامه دارد.

حسن توکل‌نیا تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری در رامسر ادامه دارد و نیما شاهرخشاهی که به گروه اضافه شده مقابل دوربین رفته است، 35 درصد از فیلمبرداری تمام شده و کار در شمال کشور به پایان می‌رسد. تدوین همزمان را محمداحسان اجتهادی زیر نظر کارگردان انجام می‌دهد. صداگذاری را جهانگیر و امین میرشکاری برعهده دارند.

اندیشه فولادوند، نیلوفر خوش‌خلق، شیوا خسرو مهر و فرداد صفاخو بازیگران این فیلم هستند. عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان: سمانه نجاتی، بهناز دشتی، مدیر فیلمبرداری: فرهاد مافی، فیلمبردار: سعید واثق، صدابردار: امین میرشکاری، طراح صحنه: امیر رضایی، طراح لباس: مهناز غنی، طراح چهره‌پردازی: فریدا صفائیان، تهیه‌کننده: حسن توکل‌نیا.

کد مطلب 1206588

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