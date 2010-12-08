ادامه فیلمبرداری "برزخ" در رامسر

حسن توکل‌نیا تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری در رامسر ادامه دارد و نیما شاهرخشاهی که به گروه اضافه شده مقابل دوربین رفته است، 35 درصد از فیلمبرداری تمام شده و کار در شمال کشور به پایان می‌رسد. تدوین همزمان را محمداحسان اجتهادی زیر نظر کارگردان انجام می‌دهد. صداگذاری را جهانگیر و امین میرشکاری برعهده دارند.

اندیشه فولادوند، نیلوفر خوش‌خلق، شیوا خسرو مهر و فرداد صفاخو بازیگران این فیلم هستند. عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان: سمانه نجاتی، بهناز دشتی، مدیر فیلمبرداری: فرهاد مافی، فیلمبردار: سعید واثق، صدابردار: امین میرشکاری، طراح صحنه: امیر رضایی، طراح لباس: مهناز غنی، طراح چهره‌پردازی: فریدا صفائیان، تهیه‌کننده: حسن توکل‌نیا.