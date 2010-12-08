مدیریت پسماندها نیازمند روشهای نوین بازیافتی است

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به رشد تصاعدی جمعیت در مناطق مختلف شهرها و روستاهای گیلان همگام با توسعه استان، میزان تولید پسماندها و مواد زائد افزایش یافته است که باید حجم زباله های تولیدی کاهش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید به زباله به عنوان یک تهدید نگریست، اظهارداشت: تولید زباله محیط زیست را به شدت تخریب می کند و برای جلوگیری از تخریب فضای سبز باید با برنامه ‌ریزی درست و اصولی برای کاهش تولید زباله گام برداشت.

استاندار گیلان بر کاهش حجم تولید زباله توسط خانوارها تاکید کرد و گفت: کاهش تولید زباله از سوی خانوارها می تواند به میزان قابل ملاحظه ای از حجم زباله های تولیدی استان بکاهد.

وی ادامه داد: مواد زائد امروزه باعث معضلات و مشکلات زیست محیطی بسیاری در شهرها و روستاها شده که باید با مدیریت صحیح از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.