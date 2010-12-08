علَم جزئی از مراسم عزاداری است اما با علامت تفاوت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصیر نیک نژاد صبح امروز چهارشنبه در همایش همیاران پلیس محرم گفت: اگر می بینیم که پلیس امروزه گرههای مختلفی را در مقاطع مختلف باز می کند بخش اعظمی از آن ناشی از مشارکت و همراهی مردم با پلیس است.

وی ادامه داد: در موضوع عزاداری نیز در سالهای اخیر شبهه ای به وجود آمده مبنی بر اینکه پلیس می خواهد در عزاداری مردم دخالت کند در حالی که اصلا این گونه نیست.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار کرد: امروز نیروی انتظامی به گفته مقام معظم رهبری حافظ نظم و امنیت است و علاوه بر اینکه در بخش انتظامی، ترافیکی، امنیتی مسئولیت دارد در نقش انجام کارهای فرهنگی و تبلیغاتی نیز مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: ماهیت کار هیئتها کار فرهنگی و تبلیغی است بر همین اساس وظیفه مشترک تمام دستگاهها اعم از پلیس، سازمان تبلیغات و روحانیون تعمیق بخشیدن به محتوای برنامه های هیئت های مذهبی است.

نیک نژاد گفت: مشکل اساسی به وجود آمده در سالهای اخیر در موضوع فعالیت هیئت ها و عزاداری ها ناشی از بی توجهی به شان مراسم است که به گفته امام بهترین نوع عزاداری عزاداری به سبک سنتی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران تصریح کرد: امام پیش بینی می کرد که رفته رفته بدعت ها و زیاده روی ها وارد مراسم عزاداری امام حسین (ع) شود.

نیک نژاد با بیان اینکه دو جریان مراسم عزاداری امام حسین (ع) را تهدید می کند، گفت: اولین جریان، جریان روشنفکرنماهایی است که بیمار بوده و در جامعه به گونه ای القا می کنند که مگر امام حسین (ع) شهید شده که ما گریه کنیم و با سینه زدن خود را آزار دهیم.

رئیس سازمان تبلیغات استان تهران گفت: تهدید دوم نیز در مراسم سوگواری امام حسین (ع) برخورد با این مراسم به صورت خرافاتی است که با وارد کردن موهومات خرافات و انجام رفتارهای سبک و دور از شان انجام می شود و اثرهای این مراسم را از بین می برد که قمه زنی نیز یکی از این اقدامات است.

وی اظهار داشت: استفاده از برخی از اشعار در حوزه مداحی و نحوه ریتم و سبک برخی از نوحه ها و همچنین استفاده از برخی تعابیر شرک آلود موجب شده که این مراسم از حالت سنتی خود خارج شود.

نیک نژاد گفت: مقام معظم رهبری در مناسبت های اخیر مکررا تاکید کرده اند که چه اصراری به دعوت مردم برای عزاداری و گریه کردن با صدای بلند وجود دارد.

وی گفت: روز به روز تهدیدات و آسیب ها در این حوزه بیشتر شده و قالب ها و ادبیات نیز در آن متفاوت می شود.

نیک نژاد یکی از عوامل موثر در جاودانگی نهضت امام حسین را وجود شبکه هیئتها دانست و گفت: یکی از موثرترین عوامل جاودانگی نهضت امام حسین اقامه کنندگان عزای حسینی هستند که این مراسم را به شکل سنتی برپا می کنند.

وی با اشاره به اینکه علم جزئی از مراسم عزاداری سنتی است اما با علامت تفاوت دارد، گفت: کسی مخالف علم نیست زیرا علم پرچمی است که نماد هیئت است اما علامت چیزی غیر از این است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به لخت شدن عزاداران و سینه زدن آنان گفت: مقام معظم رهبری فرمودند لخت شدن عزاداران و سینه زدن آنان اشکال ندارد و جایز است اما به شرطی که کسی آنان را نبیند که این امر با وجود دستگاههای مختلف ضبط تصویر مشکل است.

نیک نژاد افزود: هیچکس نمی تواند در نحوه عزاداری مردم دخالت کند و به آنان تحکم کند اما خود هیئت ها نیز باید بدانند که نمی توانند به خاطر انجام یک عمل مستحب دچار گناه شده و با ایجاد راهبندان مشکلات دیگری را به وجود آورند.

وی در حال حاضر شبکه هیئت ها را منظم ترین شبکه های مردمی دانست و گفت: در استان تهران بیش از 18 هزار هیئت مذهبی شناسنامه دار وجود دارد و بالغ بر 20 هزار تشکل مردمی مسئول ترویج امور فرهنگی و تبلیغی عاشورا هستند.