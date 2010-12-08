توجه به امور عشایر در اولویت کار دستگاه های اداری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری عصر سه شنبه در بازدید از کانون اسکان عشایر "آب گندی" گچساران افزود: با توجه به خشکسالیهای اخیر در استان، تامین آب آشامیدنی و مصرف آن در همه بخشها در اولویت اول استان قرار گرفته است.

وی ناامیدی، کم کاری و بی رغبتی را عامل عقب ماندگی، اضمحلال و خسران عنوان کرد و بیان داشت: منابع محدود و مشکلات و نیازمندیها نامحدود است اما با کار و تلاش می توان مشکلات را برطرف کرد.

استاندار در این بازدید، در راستای رفاه حال عشایر این منطقه و رفع مشکلات آنها، دستگاه های خدمات رسان را ملزم کرد تا هر چه سریعتر در خدمت رسانی به کانون "آب گندی" برنامه های خود را عملیاتی کنند.

نوذری نسبت به آبرسانی به 700 هکتار از زمینهای این منطقه از طریق رودخانه زهره به فاصله 15.5 کیلومتر تا سال زراعی 91، تامین آب شرب این منطقه ظرف یکسال، اضافه کردن دو دستگاه تانکر سیار برای آبرسانی به این منطقه، آسفالت جاده دسترسی به این منطقه به طول پنج کیلومتر تا تیر ماه سال آینده، تامین علوفه، بیمه و کاهش اثرات خشکسالی از اعتبارات خشکسالی بخش کشاورزی و برنامه ریزی لازم برای احداث فضاهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی به دستگاههای دولتی استان تاکید کرد.

استاندار همچنین نسبت به برنامه ریزی برای آموزشهای لازم به عشایر برای احیاء و توسعه صنایع دستی و هنرهای ارزشی، تولید و اشتغال و همچنین احداث مسجد، خانه عالم و پایگاه مقاومت بسیج تاکید کرد.

وی در خصوص امنیت عشایر نیز گفت: کانون مقاومت بسیج عشایر در این رابطه برنامه های خوبی را ارائه داده است و به اندازه کافی هم سلاح در اختیار عشایر قرار خواهد داد.

مدیرکل امور عشایر استان نیز گفت: بر اساس برنامه در کانون اسکان عشایر "آب گندی"، 300خانوار عشار کوچرو اسکان می یابند و 20 هکتار زمین برای سایت مسکن آنان در نظر گرفته شده است.

اشکان رحیمی زاده افزود: 700 هکتار زمین نیز جهت کشاورزی و احداث باغ در اختیار عشایر ساکن در این کانون قرار می گیرد.