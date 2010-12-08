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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

آغاز ثبت نام تیم ها برای شرکت مسابقات ربوکاپ

آغاز ثبت نام تیم ها برای شرکت مسابقات ربوکاپ

قزوین - خبرگزاری مهر: ثبت نام تیمهای شرکت کننده در ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران 2011 آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین ازسوی ستاد اطلاع رسانی ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران 2011 ، مرحله پیش ثبت نام از تیم های متقاضی برای شرکت در این مسابقات آغازشد.
 
تیم های متقاضی برای شرکت در این مسابقات می توانند از امروز با مراجعه به سایت مسابقات به نشانی  اینترنتی www.iranopen.ir  پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

همچنین تیم های متقاضی می توانند برای  دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از تاریخ های مهم مسابقات به سایت یاد شده مراجعه کنند.
 
هم زمان با برگزاری ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران 2011 کمیته برگزاری مسابقات، سومین دوره سمپوزیوم روبوکاپ آزاد ایران و اولین کنفرانس رباتیک و هوش مصنوعی را با هدف توسعه هرچه بیشتر جنبه های علمی روبوکاپ برگزار خواهد کرد.
 
ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران 2011، سومین سمپوزیوم و اولین کنفرانس رباتیک و هوش مصنوعی از تاریخ 16 لغایت 20 فروردین ماه 1390 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران و با حضور تیم های ایرانی و خارجی برگزار می شود. 
 
کد مطلب 1206596

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