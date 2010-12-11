اعتبارات اجرای طرح کمربندی شمالی رودهن تامین شد

بهنام شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در رودهن اظهار داشت: یکی از مهمترین طرحهایی که شورای اسلامی رودهن به دنبال اجرایی شدن آن است، احداث کمربندی شمالی این شهر است.

این مسئول در خصوص طرح مذکور گفت: طرح یاد شده از بومهن آغاز شده، در منطقه "تجرک" ادامه یافته و در نهایت به آبعلی ختم می شود که اجرای آن مواهب بسیاری برای شهر رودهن و جاده عبوری از آن به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر و با پیگیریهای مستمر، مصوبه طرح یاد شده اخذ، در بودجه وزارت راه گنجانده و اعتباری نیز برای آغاز به کار آن اختصاص یافته است که امیدواریم مردم در آینده ای نزدیک شاهد عملیاتی شدن این طرح باشند.

شکری با اشاره به مزایای احداث کمربندی شمالی رودهن خاطرنشان کرد: طرح کمربندی شمالی در صورت اجرا می تواند با کاستن از بار ترافیکی رودهن بویژه در روزهای تعطیل موجبات آسایش مردم این شهر و مسافرین گذری را فراهم آورد.

رودهن نیازمند سدی آبگیر

عضو شورای اسلامی رودهن پیرامون دیگر طرحهای در حال پیگیری این شهر افزود: علاوه بر کمربندی شمالی اعضای شورای اسلامی رودهن قصد دارند تا طرح احداث سدی آبگیر را در این شهر اجرایی کنند.

این مسئول بیان داشت: در صورت اجرایی شدن "سد تجرک" رودهن، می توان با ایجاد شک در مسیر رودخانه های جاری در این شهر، شرایط لازم برای اغنای سفره های زیرزمینی همیشه کم آب رودهن را فراهم آورد.

وی از تلاش شورای اسلامی رودهن برای گنجاندن این طرح در مصوبات دولتی خبر داد و افزود: تلاش و پیگیریهای لازم در این خصوص ادامه دارد تا طرح احداث سد مذکور در قالب پروژه های مصوب دولتی قرار گیرد درغیراین صورت توان مالی دیگری برای اجرای آن وجود نخواهد داشت.

شهر 30 هزار نفری رودهن با مساحتی بالغ بر هزار و 400 هکتار در 30 کیلومتری شمالشرق استان تهران قرار داشته و با مناطقی نظیر بومهن، دماوند و لواسانات همجوار است.