بيماران قلبي با مشورت پزشك روزه بگيرند

دكترمحمدرضا محمد حسني با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بيماراني كه فشار خون بالا دارند و همچنين كساني كه غلظت خون دارند به طور حتم در صورت نخوردن آب دچار مشكل مي شوند از اينرو به اين افراد توصيه مي شود كه روزه نگيرند.

وي افزود : بهتر است هر كس كه بيماري قلبي دارد با پزشك متخصص خود در مورد روزه گيري مشورت نمايد . وي تصريح كرد : متاسفانه پس از ماه مبارك رمضان ما با شمار بسياري از بيماران مواجه مي شويم كه به توصيه پزشك معالج خود درباره روزه گيري اهميت نمي دهند و براي خود و خانواده مشكلاتي را به وجود مي آورند .

گفتني است بيماران قلبي طيف گسترده اي از بيماريهاي مادرزادي،اكتسابي و فشار خون بالا و كساني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند، مي باشند.