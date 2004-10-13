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۲۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۹

يك متخصص قلب و عروق بيمارستان امام خميني در گفتگو با " مهر " :

بيماران قلبي با مشورت پزشك روزه بگيرند

پزشك و متخصص قلب و عروق بيمارستان امام خميني گفت : نخوردن دارو در ايام روزه داري وضعيت فشار خون بيماران قلبي را ناپايدار مي كند و فرد در مقابل خطر بروز سكته قلبي قرار مي گيرد .

 دكترمحمدرضا محمد حسني با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار  اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بيماراني كه فشار خون بالا دارند  و همچنين كساني كه غلظت خون دارند به طور حتم در صورت نخوردن آب دچار مشكل مي شوند از اينرو به اين افراد توصيه مي شود كه روزه نگيرند.

وي افزود : بهتر است هر كس كه بيماري قلبي دارد با پزشك متخصص خود در مورد روزه گيري مشورت نمايد . وي تصريح كرد : متاسفانه پس از ماه مبارك رمضان ما با شمار بسياري از بيماران مواجه مي شويم كه به  توصيه پزشك معالج خود  درباره روزه گيري اهميت  نمي دهند  و براي خود و خانواده مشكلاتي را به وجود مي آورند .

گفتني است بيماران قلبي طيف گسترده اي از بيماريهاي مادرزادي،اكتسابي و فشار خون بالا و كساني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند، مي باشند. 

کد مطلب 120660

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