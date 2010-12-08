سه مرکز جدید علمی کاربردی در لرستان دایر می شود

کیانوش بهرهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به ایجاد سه مرکز جدید علمی کاربردی در لرستان، اظهار داشت: این مراکز در راستای توسعه آموزش علمی کاربردی در استان ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه همچنین یکی از برنامه های در دستور کار دانشگاه علمی کاربردی لرستان احیا مجدد مرکز علمی کاربردی دانشگاه لرستان است، خاطرنشان کرد: این مرکز نیز بزودی راه اندازی خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان با اشاره به اجرای طرح آمایش آموزش عالی در همه استانها از جمله لرستان، عنوان کرد: بر اساس این طرح رشته هایی در لرستان تدوین می شود که بر اساس نیازهای این استان باشد.

بهرهی با بیان اینکه در حال حاضر 20 مرکز علمی کاربردی در استان لرستان فعالیت دارند، بیان داشت: این در حالیست که در همه شهرستانهای استان به غیر از شهرستانهای پلدختر و چگنی مرکز علمی کاربردی وجود دارد.

وی یادآور شد: در حال حاضر تعداد 12 هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی استان لرستان مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر 110 رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی علمی کاربری در لرستان وجود دارد، خاطر نشان کرد: همچنین این داشگاه تعداد 860 عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه دارد.