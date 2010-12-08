424 هزار و 735 انشعاب گاز در خوزستان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، ناصر افشین روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تعداد انشعاب گاز تا پایان هست ماه سال جاری ایجاد شده است عنوان کرد: از این تعداد انشعاب 356 هزار و 217 انشعاب شهری و 68 هزار و 518 انشعاب روستایی است.

وی افزود: در حال حاضر شرکت گاز استان خوزستان به چهار هزار و 814 مشترک روستایی و 459 هزار و 440 مشترک شهری و در مجموع 507 هزار و 554 مشترک در سطح استان خدمات ارائه می ‌کند.



عضو شورای اداری استان خوزستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 51 شهر و 616 روستای خوزستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.



افشین همچنین تصریح کرد: هم اکنون بیش از 11/88 درصد خانوارهای شهری و 2/39 درصد خانوارهای روستایی استان زیر پوشش گاز طبیعی قرار گرفته ‌اند و در بخش صنعتی نیز 315 مصرف‌ کننده صنعتی از گاز شهری به عنوان سوخت و خوراک کارخانجات پتروشیمی استفاده می‌ کنند.



وی در ادامه با اشاره به اینکه تا پایان آبان ماه سال ‌جاری میزان کل شبکه ‌گذاری انجام شده در استان بالغ بر 9 هزار و 530 کیلومتر بوده است، گفت: از این میزان شش هزار و 243 کیلومتر شبکه‌ گذاری شهری و سه هزار و 297 کیلومتر شبکه‌ گذاری روستایی انجام شده است.



مدیرعامل شرکت گاز خوزستان همچنین اذعان داشت: در صورتی که در ایام زمستان، خوزستان دچار کمبود گاز شود، صنایع استان مشمول محدودیت خواهند شد.



وی با بیان اینکه متوسط مصرف گاز خوزستان در روز 50 میلیون متر مکعب در روز است، ادامه افزود: از این میزان گاز مصرفی 43 میلیون متر مکعب در استان تولید می ‌شود و مابقی نیاز استان از خط ششم عسلویه وارد استان می ‌شود.



این مقام مسئول در شرکت گاز خوزستان بیان داشت: استان خوزستان که در سال‌ های گذشته صادر کننده گاز به دیگر استان ‌های کشور بود، امروز برای تامین نیازهای خود باید از خارج استان گاز وارد کند.



افشین با بیان اینکه گازی که در استان تامین می ‌شود از ایستگاه‌ های مارون و آغاجری تولید می ‌شود، خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، برای تامین نیاز مشترکان استان و نیز ارائه خدمات به صنایع جدید که هم اکنون در دست تکمیل هستند باید طی سال ‌های آینده تولید گاز برای استان به 185 تا 200 متر مکعب افزایش یابد.



وی ادامه داد: در همین راستا، خطوط جدید انتقال گاز به خوزستان از عسلویه و بید بلند در دست اجرا است تا افت فشار مشترکان به خصوص برای صنایع جبران شود.