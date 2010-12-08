کشف لک لک غول پیکری که بچه هابیت می خورده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، هابیتها گونه ای از انسانهای کوچک ماقبل تاریخ بوده اند که در فیلم ارباب حلقه ها حضور دارند.

فسیلهای این گونه انسان کوچک با نام علمی Homo floresiensis که نزدیکی بسیاری به انسانهای مدرن دارد در سال 2004 در جزیره فلورس اندونزی کشف شدند. هابیتهای بزرگسال تنها 3 فوت (حدود 5/91 سانتیمتر) قد داشتند و تا حدود 17 هزار سال قبل در جزیره فلورس اندونزی زندگی می کردند.

اکنون دیرینه شناسان موزه تاریخ طبیعی موسسه ملی اسمیت سونیان در واشنگتن بقایای فسیلی لک لک غول پیکری را در این جزیره پیدا کردند که بین 50 هزار تا 20 هزار سال قدمت دارند.

این لک لک غول پیکر 8/1 متر قد و 16 کیلوگرم وزن داشته است و به اعتقاد این دیرینه شناسان قادر بوده است که اعضای جوان گروههای هابیتها را به عنوان غذا بخورد.

هر چند تاکنون هیچ شاهد مستقیمی دال بر اینکه این لک لک هابیت خوار بوده به دست نیامده است با وجود این، جثه عظیم این لک لک نسبت به هابیتها به ویژه بچه هابیتها می تواند این فرضیه را تقویت کند.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "با توجه به اینکه لک لکهای امروزی از ماهیها، قورباغه ها و پستانداران کوچکی چون موش تغذیه می کنند بنابراین بعید نیست که گونه غول پیکر قدیمی آنها در منوی غذای خود از بچه هابیتها صرفه نظر کرده باشد."

براساس گزارش بی. بی. سی، بچه هابیتها چثه بسیار کوچکی داشتند و از موشهای صحرایی غول پیکری که در همان دوره در این جزیره زندگی می کردند بزرگتر نبوده اند.

جزیره فلورس در این دوره زمانی محل سکونت فیلهای کوتوله، موشهای غول پیکر و مارمولکهای عظیم الجثه بوده است.