فراخوان نخستین مسابقه خاطره نویسی طلاب منتشر شد

رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این مسابقه با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ دینی به خصوص فرهنگ عاشورایی در استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: در این مسابقه طلاب طرح هجرت و مستقر در شهرها و روستاهای استان، خاطرات تلخ و شیرین خود را از تبلیغ در مناطق مختلف استان به رشته تحریر در می آورند.

پارسیان نژاد اظهار داشت: طلاب علاقمند می توانند آثار خود را به حوزه هنری استان و یا دفاتر سازمان تبلیغات استان در شهرستانها و همچنین مدیریت حوزه علمیه استان تحویل نمایند.

وی عنوان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار به این مسابقه پایان ماه محرم می باشد و به نفرات برتر این مسابقه جوایز نفیسی اهدا می شود.

پارسیان نژاد بیان داشت: همچنین کتابی از بهترین خاطرات نگارش شده از سوی طلاب در استان، تدوین می شود.