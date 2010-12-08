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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

در کهگیلویه و بویراحمد؛

فراخوان نخستین مسابقه خاطره نویسی طلاب منتشر شد

فراخوان نخستین مسابقه خاطره نویسی طلاب منتشر شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: فراخوان نخستین مسابقه خاطره نویسی طلاب در این استان منتشر شد.

رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این مسابقه با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ دینی به خصوص فرهنگ عاشورایی در استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: در این مسابقه طلاب طرح هجرت و مستقر در شهرها و روستاهای استان، خاطرات تلخ و شیرین خود را از تبلیغ در مناطق مختلف استان به رشته تحریر در می آورند.

پارسیان نژاد اظهار داشت: طلاب علاقمند می توانند آثار خود را به حوزه هنری استان و یا دفاتر سازمان تبلیغات استان در شهرستانها و همچنین مدیریت حوزه علمیه استان تحویل نمایند.

وی عنوان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار به این مسابقه پایان ماه محرم می باشد و به نفرات برتر این مسابقه جوایز نفیسی اهدا می شود.

پارسیان نژاد بیان داشت: همچنین کتابی از بهترین خاطرات نگارش شده از سوی طلاب در استان، تدوین می شود.

کد مطلب 1206607

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