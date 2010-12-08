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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

اختصاصی مهر/

باد با سرعت 70 کیلومتر در ساعت جنگلهای شاهرود را درنوردید

باد با سرعت 70 کیلومتر در ساعت جنگلهای شاهرود را درنوردید

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از وزش باد با سرعت 70 کیلومتر در ساعت در جنگلهای طعمه حریق شده شهرستان شاهرود خبر داد.

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: آتش سوزی در جنگل ابر شهرستان شاهرود از عصر روز گذشته مهار شده و در کنترل نیروهای حاضر در منطقه است.

وی با اشاره به اینکه هزار نیرو از دستگاه های مختلف و سربازان ارتش در روز گذشته عملیات اطفای حریق را برعهده داشتند، گفت: حدود 700 نیرو در حال حاضر در منطقه، ماموریت کنترل وضعیت مهار حریق جنگل را برعهده دارند.

به گفته وی، وزش باد شدید در منطقه باعث مشکلاتی شده است و هم اکنون شرایط خاصی در منطقه حکم فرماست.

وی اضافه کرد: علاوه بر نیروهای حاضر در منطقه از استان سمنان، نیروهایی از استان گلستان نیز برای اطفا و مهار حریق جنگل ابر شاهرود در منطقه حضور دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: وظیفه نیروهای حاضر در منطقه جلوگیری از پیشروی آتش سوزی است و به دلیل صعب العبور بودن و شرایط خاص منطقه دچار حریق شده شرایط دشواری برای ماموران و نیروهای منطقه ایجاد کرده است.

کد مطلب 1206610

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