باد با سرعت 70 کیلومتر در ساعت جنگلهای شاهرود را درنوردید

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: آتش سوزی در جنگل ابر شهرستان شاهرود از عصر روز گذشته مهار شده و در کنترل نیروهای حاضر در منطقه است.

وی با اشاره به اینکه هزار نیرو از دستگاه های مختلف و سربازان ارتش در روز گذشته عملیات اطفای حریق را برعهده داشتند، گفت: حدود 700 نیرو در حال حاضر در منطقه، ماموریت کنترل وضعیت مهار حریق جنگل را برعهده دارند.

به گفته وی، وزش باد شدید در منطقه باعث مشکلاتی شده است و هم اکنون شرایط خاصی در منطقه حکم فرماست.

وی اضافه کرد: علاوه بر نیروهای حاضر در منطقه از استان سمنان، نیروهایی از استان گلستان نیز برای اطفا و مهار حریق جنگل ابر شاهرود در منطقه حضور دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: وظیفه نیروهای حاضر در منطقه جلوگیری از پیشروی آتش سوزی است و به دلیل صعب العبور بودن و شرایط خاص منطقه دچار حریق شده شرایط دشواری برای ماموران و نیروهای منطقه ایجاد کرده است.