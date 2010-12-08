80 درصد تشکلهای جوان لرستان در حوزه اعتقادی فعالیت دارند

حامد نظر نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به فعالیت سمن های لرستان در رابطه با مسائل اعتقادی و مذهبی، اظهار داشت: هم اکنون بیش از 30 تشکل جوان این استان در حوزه اعتقادی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه سازمان ملی جوانان لرستان بیشترین توان خود را در حمایت از تشکلها و سازمانهای مردم نهاد گذاشته است، یادآور شد: این سازمان همه سمن هایی که از ارشاد، تبلیغات اسلامی و ... مجوز دارند را تحت پوشش قرار می دهد.

رئیس سازمان ملی جوانان استان لرستان با اشاره به فعالیت تشکلهای جوان در زمینه اوقات فراغت و ازدواج، بیان داشت: در سال 89 بیش از 35 هزار نفر از جوانان استان تحت پوشش این برنامه ها در حوزه های کارآفرینی، ورزشی و فرهنگی قرار گرفته اند.

نظرنیا با اشاره به راه اندازی سامانه اطلاعاتی در خصوص برنامه های اوقات فراغت در فصل تابستان، عنوان کرد: در این سامانه کلیه فعالیتهای دستگاههای مختلف در این حوزه ثبت شده است.

وی همچنین به بودجه حمایتی این سازمان در استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته این بودجه در حدود 100 تا 120 میلیون تومان بوده است.

رئیس سازمان ملی جوانان استان لرستان ادامه داد: همچنین در راستای مصوبه شورای عالی جوانان مبنی بر اختصاص مبلغی از بودجه استانی به این سازمان یک میلیارد تومان به لرستان اختصاص یافت که در حال حاضر پیگیر دریافت این مبلغ هستیم.

نظرنیا خاطر نشان کرد: در حال حاضر یک هزار و 600 هیئت مذهبی و 500 کانون و سازمان مردم نهاد در استان وجود دارد.

وی به برنامه های سازمان ملی جوانان در راستای ارتقا سطح آموزش در این تشکلها اشاره کرد و از برگزاری دوره های آموزشی برای دبیران سمن ها خبر داد.