"سیلوستر استالونه" و "مایک تایسون" به تالار افتخارات بوکس راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تایسون ملقب به "مایک آهنی" در سال 1986 موفق شد با شکست "تره ور بربیکس" در 20 سال و 4 ماه و 22 روزگی به عنوان جوان ترین قهرمان بوکس سنگین وزن جهان لقب بگیرد. سیلوستر استالونه نیز که فیلم راکی را نوشت و کارگردانی کرد هم به عنوان یکی از افرادی انتخاب شده که نامش در تالار افتخارات بوکس قرار گرفته است.

بر پایه گزارش رویترز، "کوستیا تزیو"، بوکسور روسی، "ایگناسیو بریستاین"، مربی مکزیکی و "جو کورتز" ، داور آمریکایی، دیگر افرادی هستند که نام آنها در تالار افتخارات قرار گرفته است.

"پال مور"، بوکسور خروس وزن ممفیس، "جک روت"، بوکسور سنگین وزن ، "دیو شید"، بوکسور میان وزن، "جان گولی"، بوکسور بریتانایی، و "هری کارپنتر"، گزارشگر بوکس، نیز در این تالار قرار دارند.

این بوکسورها در تاریخ 12 ژوئن سال 2011 در موزه "کاناستوتا"ی نیویورک تجلیل خواهند شد. این افراد را نویسندگان اتحادیه بوکس برگزیده اند.