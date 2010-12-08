علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مذاکرات ایران و گروه1+5 در ژنو تصریح کرد: در دور اول این مذاکرات با توجه به اینکه شورای امنیت سازمان ملل با انتشار اسامی دانشمندان ایرانی در ترور شهید شهریاری مقصر بود و یک ماه قبل از ترورهای اخیر در تهران مقام اطلاعاتی سازمان جاسوسی انگلیس ام آی6 تاکید کرده بود گفتگو با ایران به تنهایی کار ساز نیست و باید به کارهای اطلاعاتی رو آورد و نیز با توجه به مواضع سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه ترور شهید شهریاری موجب کاهش توان هسته ای ایران می شود نماینده ایران مذاکرات را به محاکمه غرب در خصوص ترور های اساتید ایرانی تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه مجموعه شرایطی که گفته شد نشانگر این است که سرویس اطلاعاتی انگلیس و اسرائیل در این جنایت به شهادت رساندن شهید شهریاری نقش داشته اند، تصریح کرد: دکتر جلیلی به حق در دور نخست مذاکرات با اشاره به این موضوع اقدامات غرب را زیر سئوال برد و1+5 را محاکمه کرد و آنها نیز با توجه به منطقی بودن مواضع ایران پاسخی نداشتند .

بروجردی پرداختن به موضوع ترور استاد شهریاری توسط جلیلی در اجلاس ژنو را حرکتی هوشمندانه توصیف کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعای اشتون برای مذاکره با ایران دررابطه با موضوع هسته ای خاطرنشان کرد: ایران قرار نبوده و نیست با 1+5 درباره حقوق هسته ای اش که در ان پی تی به آن دست یافته مذاکره ای کند.

وی ادامه داد: ما به صورت نظری از طریق ان پی تی حق قانونی برای داشتن انرژی هسته ای داریم و کسانی که بر خلاف ماده4ان پی تی که آنها راموظف به ارائه این فناوری به دیگر کشورها می کند ، دراین مسیر مانع ایجاد می کنند، متخلف از ان پی تی هستند.

بروجردی افزود: علاوه بر زمینه نظری ما به صورت عملی نیز برخلاف فشارهای امریکا و تحریم ها و قطعنامه ها فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را ادامه داده ایم و این تکنولوژی را حفظ کرده ایم بنابراین در موضوعی که هم به صورت نظری و هم به صورت عملی آن را در اختیار داریم چه مذاکره ای داریم انجام دهیم.

وی تاکید کرد: گروه1+5 باید رسما و صریحا به حق غنی سازی اورانیوم در ایران اعتراف کند و این حق را اعلام نماید.

بروجردی افزود: امریکا و برخی کشورهای غربی در زمان زندگی نمی کنند و در گذشته هایی که ایران توانمندی هسته ای نداشت سیر می کنند و با ادبیات آن دوره با ایران سخن می گویند ، در حالیکه باید بدانند اکنون با یک کشور هسته ای روبرو هستند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام اشتون در اعلام بیانیه ای برخلاف مذاکرات با جلیلی گفت: جمع بندی اشتون در پایان مذاکرات با ایران این بود که دور بعدی مذاکره در ترکیه در چارچوب همکاری حول نقاط مشترک مذاکرات شکل بگیرد و معنی این جمله نیز مشخص است که به عنوان بسته پیشنهادی از آن یاد می شود.

وی ادامه داد: خانم اشتون اگر در آغاز راه مذاکره اش با ایران در فضای جدید بخواهد از خود ان قدر بی صداقتی نشان دهد در مسئولیتش توفیقی نخواهد داشت.

بروجردی در رابطه با مذاکرات آتی که بنا است در ترکیه انجام شود نیز گفت: در مذاکرات استانبول توافق شده در چارچوب همکاری مشترک گفتگو شود و البته این حق ملت ایران است که از غرب بخواهد قبل از این مذاکرات ، نقطه پایانی بر قطعنامه های غیرحقوقی تحمیلی علیه ایران تعیین کند و این اقدام می تواند آغاز برای همکاری های عملی بین دو طرف باشد.