به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگری در تشریح اقدامات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم در ایام محرم بیان داشت: کلیه پرسنل عملیاتی سازمان آتش نشانی قم در ایام محرم در آماده باش کامل خواهند بود و علاوه بر ایستگاههای دوازدهگانه موجود در سطح قم، با استقرار خودرو در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) و همچنین مسجد مقدس جمکران ایستگاههای فرعی ایجاد شده و برای اولین بار جهت تأمین امنیت در مجالس عزاداری از وجود آتشنشان داوطلب آموزش دیده استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه دستور العمل ایمنی مساجد و تکایا و حسینه ها ابلاغ شده است خاطرنشان کرد: توزیع رایگان خاموش کننده به مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج از دیگر اقدامات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در ایام محرم بوده است و به ایستگاههای صلواتی هسته مرکزی شهر نیز جهت ایمنی بیشتر خاموش کننده اهداء خواهد شد.
وی در پایان بیان داشت: هیئت عزاداران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در روز هفتم ماه محرم از ایستگاه شماره پنچ به سمت حرم مطهر حرکت کرده و به سوگواری خواهد پرداخت.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم از تأمین امنیت مجالس عزاداری در ایام محرم توسط آتشانان داوطلب آموزش دیده برای اولین بار در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگری در تشریح اقدامات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم در ایام محرم بیان داشت: کلیه پرسنل عملیاتی سازمان آتش نشانی قم در ایام محرم در آماده باش کامل خواهند بود و علاوه بر ایستگاههای دوازدهگانه موجود در سطح قم، با استقرار خودرو در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) و همچنین مسجد مقدس جمکران ایستگاههای فرعی ایجاد شده و برای اولین بار جهت تأمین امنیت در مجالس عزاداری از وجود آتشنشان داوطلب آموزش دیده استفاده خواهد شد.
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