به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگری در تشریح اقدامات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم در ایام محرم بیان داشت: کلیه پرسنل‌ عملیاتی سازمان آتش نشانی قم در ایام محرم در آماده باش کامل خواهند بود و علاوه بر ایستگاه‌های دوازده‌گانه موجود در سطح قم‌، با استقرار خودرو در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) و همچنین مسجد مقدس جمکران ایستگاه‌های فرعی ایجاد شده و برای اولین بار جهت تأمین امنیت در مجالس عزاداری از وجود آتش‌نشان داوطلب آموزش دیده استفاده خواهد شد.



وی با بیان اینکه دستور العمل ایمنی مساجد و تکایا و حسینه ها ابلاغ شده است خاطرنشان کرد: توزیع رایگان خاموش کننده به مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج از دیگر اقدامات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در ایام محرم بوده است و به ایستگاه‌های صلواتی هسته مرکزی شهر نیز جهت ایمنی بیشتر خاموش کننده اهداء خواهد شد.



وی در پایان بیان داشت: هیئت عزاداران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در روز هفتم ماه محرم از ایستگاه شماره پنچ به سمت حرم مطهر حرکت کرده و به سوگواری خواهد پرداخت.