محمدهادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام آزمونهای دوره های جدید فراگیر دانشگاه پیام نور در سال 89 در مقطع کارشناسی از 8 دی ماه و در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد از 21 دی ماه آغاز می شود.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور همچنین از افزایش تعداد کد رشته های دوره های فراگیر جدید دانشگاه پیام نور در سال 89 خبر داد.
ناجی در خصوص احتمال تغییر منابع آزمون فراگیر پیام نور در سال 89 نیز گفت: تغییرات و جزئیات در منابع آزمون فراگیر 89 دانشگاه پیام نور در هفته آینده نهایی می شود.
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