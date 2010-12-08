دانش آموزان گیلانی آموزش آتش نشانی فرا می گیرند

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دانش آموزان از سوی 30 آتش نشان داوطلب زن و 35 نفر از مربیان آتش نشان مرد، تحت تدریس آموزش ایمنی قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: کارشناسان این سازمان برای آموزش دانش آموزان که هر یک در خانه ها و اماکن مختلف می توانند به مثابه همکاران آتش نشان هر حادثه ای را در نطفه بخشکانند، وارد عمل شده اند.

مدیرعامل آتش نشانی رشت با اعلام اینکه در سال گذشته 21 هزار و 401 دانش آموز آموزشهای لازم را فراگرفتند بر لزوم فرهنگ سازی خدمات ایمنی و آتش نشانی اشاره کرد و گفت: فرهنگ سازی زمانی اهمیت مضاعف پیدا می کند که بستر سازی لازم نسبت به ارتقای سطح آگاهی شهروندان از ایمنی و آتش نشانی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: با هدف آشنایی لایه های مختلف شهروندان با خدمات ایمنی و آتش نشانی تاکنون نسبت به آموزش در سطوح مهد کودک، ادارات و نهادهای مختلف و گروههای اجتماعی اقدام شده است.

رفیعی در ادامه فرهنگ سازی موثر را مستلزم داشتن ابزار پیشرفته و متنوع دانست و یادآورشد: کارشناسان کارآمد در آموزش و روابط عمومی سازمان برنامه ریزی های مورد لزوم را پیش بینی و تدوین کرده اند و تنها برای تحقق و گسترش هرچه بیشتر آموزش و فرهنگ سازی، نیازمند تأمین اعتبارات لازم است.