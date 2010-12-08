توافق جدید گازی تهران - سئول/ کره جنوبی به پارس جنوبی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت جی اس کره جنوبی تیر ماه سالجاری به دلیل افزایش فشارهای برخی از قدرتهای غربی از یکی از پروژه های طرح توسعه میدان پارس جنوبی کناره گیری کرد.

به طوریکه بر اساس توافق پیشین شرکت ملی نفت ایران و جی اس کره جنوبی قرار بود طرح شیرین سازی گاز فاز 6 تا 8 این میدان مشترک گازی توسط این شرکت آسیایی با سرمایه گذاری 1.2 میلیارد یورویی انجام شود.

از سوی دیگر با گذشت حدود 6 ماه از خروج شرکت جی اس از طرح توسعه پارس جنوبی، اخیرا یک قرارداد جدید با یک شرکت دیگر از کره جنوبی برای واگذاری یک پروژه جدید در این میدان مشترک گازی امضا شده است.

بر این اساس برای نخستین بار با موافقت شرکت ملی نفت ایران قراردادی به ارزش تقریبی 750 میلیون دلار با یک شرکت تراز اول کره جنوبی برای بهره برداری و راهبری دو فاز پارس جنوبی امضا شده است.

با این توافق جدید گازی پیش بینی می شود عملیات راهبری و مدیریت طرح توسعه پالایشگاههای فاز 17 و 18 پارس جنوبی پس از بهره برداری به شرکتی متشکل از پتروپارس و کره جنوبی واگذار شود.

در صورت اجرای این قرارداد برای اولین بار است که در تاریخ صنعت نفت ایران، مسئولیت مدیریت، راهبری و نگهداری پالایشگاههای گازی به شرکتهای غیر دولتی و خارجی واگذار می شود.

این شرکت کره ای پیشتر در طرح توسعه فازهای به بهره برداری رسیده پارس جنوبی و برخی از طرحهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران سابقه فعالیت داشته است.

اخبار تکمیلی از جزئیات بیشتر این قرارداد به زودی منتشر می شود.