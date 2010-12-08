به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، یکی از مقامهای نزدیک به "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات اخیر نخست وزیر ترکیه مبنی بر لزوم عذرخواهی تل آویو از آنکارا مدعی شد کسی که باید عذرخواهی کند ترکیه است.

وی با بیان این ادعا که عذرخواهی رژیم اسرائیل به معنای تسلیم در برابر تروریسم است، گفت که ترکیه باید در موضوع حمله نظامیان صهیونیست به کاروان آزادی طرفدار این رژیم باشد.

این سخنان پس از اظهارات ایهود باراک در مورد ترکیه بیان می شود که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در آن از کمک رسانی به موقع آنکارا به تل آویو در مهار آتش سوزی سرزمینهای اشغالی قدردانی کرده بود.

گفتنی است "رجب طیب اردوغان" اخیرا با اشاره به این کمکها یاد آور شد که چنین اقدامی به معنای بهبود روابط دو جانبه نیست و آنکارا همچنان بر عذرخواهی تل آویو بدلیل کشتار فعالان صلح کاروان آزادی اصرار دارد.