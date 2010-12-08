12 طرح در همایش سرمایه گذاری کهگیلویه و بویراحمد پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح چهارشنبه در آئین افتتاح کارگاه تولید بتن در شهرک صنعتی یاسوج، افزود: 11 طرح از این تعداد مربوط به استان و یک طرح نیز مربوط به استان اصفهان است که قراردادهای آنها با سرمایه گذاران منعقد شده است.

وی بیان کرد: تیمی از استان در جلسه ای در سازمان سرمایه گذاری نتایج و ره آوردهای این ارتباط استان با سرمایه گذاران خارجی را پیگیری می کند.

نوذری همچنین راه اندازی کارگاه تولید بتن استان ظرف مدت 37 روز را تحسین کرد و گفت: ایجاد این کارگاه یکی از نیازهای اساسی این استان در حال رشد و توسعه است.

استاندار تاکید کرد: دولت از همه سرمایه گذارانی که در مسیر تولید، ایجاد اشتغال و توسعه و پیشرفت استان قدم برمی دارند، حمایت می کند.

وی بیان داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد در همه زمینه ها نوپاست و بر این اساس با ایجاد کارگاههای مختلف در آن، می تواند به یکی از استانهای تولیدکننده در کشور بدل شود.

نوذری عنوان کرد: این استان ظرفیت، موقعیت و استعدادهای لازم را برای ایجاد اشتغال و توسعه و پیشرفت دارد.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان نیز گفت: این کارگاه در زمینی به مساحت سه هزار متر با زیربنای 200 متر مربع در شهرک صنعتی شماره یک یاسوج ایجاد شده است.

فضل الدین جمالیان افزود: ظرفیت تولید این کارگاه سالانه 450 هزار تن و اشتغال زایی آن 44 نفر به صورت مستقیم است.