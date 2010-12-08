تمبر روز جهانی مبارزه با فساد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دیوان محاسبات کشور پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ارتقاء سلامت نظام اداری با بیان اینکه دیوان محاسبات هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد حسابرسی‌ها را به دستگاههای اجرایی ارایه می‌کند گفت:‌ دستگاهها با مطالعه این گزارشات می‌توانند گریزگاههای تخلفاتی را شناخته و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: 80 درصد تخلفات در دستگاههای اجرایی غیرعمد و ناشی از عدم آگاهی مسئولان است که با تهیه کتابچه‌ای اطلاعات جامع به مسئولان ارایه می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری 50 درصد انحرافات قانونی در حوزه مالی کاهش یافته گفت: نظارت به ما کمک می‌کند تا در تحقق اهداف قانونی در توسعه و پیشرفت کشور کمک کنیم. همچنین در حاشیه این همایش 67 دستگاه دولتی عملکرد خود را در معرض عموم قرار داده و 170 مقاله غنی نیز در این همایش ارائه شده است.

رحمانی فضلی افزود: باید نظام مالی کشور در شان جمهوری اسلامی ایران باشد و امیدواریم شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی با اعمال نظارت همگانی به جایگاه اصلی خود دست یابند.