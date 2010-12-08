به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، شهرام اسدپور در جلسه بررسی مشکلات جایگاه‌های CNG آذربایجان شرقی از توسعه ظرفیت CNG در کشور خبر داد و یادآور شد: این تعداد جایگاه تکنولوژی و صنعت جدید در کشور ایجاد خواهد کرد و زمینه اشتغال و تولید در کشور را فراهم می‌کند.

مدیر CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: ‌در زمینه تامین قطعات و خدمات پس از فروش این جایگاه‌ها از شرکت‌های دارای توان خدمات پس از فروش داخلی استقبال می‌شود و هیچ‌گونه انحصاری در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به توجه دولت به بحث CNG گفت: ‌صنعت CNG و جایگاه‌های مربوط به آن موضوع جدیدی در کشور است و در این سیستم ابزارهای پیشرفته‌ای به کار رفته که باید از جهات مختلف مورد توجه قرار گیرد.

مدیر CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: CNG یک موضوع ملی است و باید نگاه ملی به آن داشته، همه باید دست به دست هم دهند تا موفقیت‌های قابل توجه در این زمینه محقق شود.

اسدپور در ادامه بر لزوم مدیریت در زمینه سوخت استان تاکید کرد و گفت: ‌نیازمند حمایت مدیریت عالی استان در استای فراهم کردن ساز و کارهای لازم برای مدیریت سوختی خودروها و نیز رفع مشکلات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در آذربایجان شرقی هستیم.

وی همچنین به ظرفیت صنعتی آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: ‌کل شرکت‌های صنعتی آذربایجان شرقی می‌توانند در بخش قطعه‌سازی جایگاه‌های CNG ورود داشته باشند و محدودیتی وجود ندارد بلکه بازاری بزرگ در این راستا فراهم است.

اسدپور افزود: ‌شرکت‌های بومی برای پشتیبانی صنعتی این جایگاه‌ها، نگه‌داشتن و تعمیر قطعات می‌تواند حضور موثری داشته باشند و دولت از این مسئله در استان‌های مختلف حمایت می‌کند.