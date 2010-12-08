علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: واقعیت این است که سازمان لیگ به دلیل فشردگی مسابقات و بازیهای بین المللی تیم ملی و لیگ قهرمانان آسیا برای جابجایی مسابقات با محدودیت و دشواری های بسیاری روبروست ضمن اینکه تقویم لیگ برتر به کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز ارسال شده و هرگونه تغییر در مسابقات می تواند برای ما تبعات ناخوشایندی بهمراه داشته باشد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر به شرایط بحرانی وضعیت آلودگی هوای تهران اشراف داریم و نمی خواهیم از دستور کمیته اضطرار الودگی خوای تهران سرپیچی کنیم ولی به دلیل همان محدودیت هایی که با آن روبروهستیم امیدوارم با مساعدت مسئولان استانداری این اجازه را داشته باشیم تا سه مسابقه هفته هجدهم در تهران برگزار شود ولی تلاش می کنیم دیدارهای جام حذفی در روز 22 آذر را جابجا کنیم.

کاظمی تصریح کرد: مشکل ما تنها بازیهای این هفته است و در صورتی که بتوانیم به گونه ای دیدارهای این هفته را برگزار کنیم برای هفته های آینده امکان بیشتری برای جابجایی مسابقات خواهیم داشت.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر خاطرنشان کرد: سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به هیچ وجه قصد اجرا نکردن مصوبه شورای تامین استان و کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران را ندارد اما انتظار داریم تا با تعامل و همفکری بتوانیم به تصمیمی منطقی در این زمینه برسیم.

کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران در آخرین نشست خود خواستار لغومسابقات فوتبال لیگ برتر ازسوی فدراسیون فوتبال شد.

علی کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص تعیین ورزشگاه دیدارخانگی تیم سایپا مقابل پرسپولیس از هفته بیستم لیگ برتر اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم سایپا میزبان این مسابقه است، مسئولان این باشگاه باید برای معرفی ورزشگاه مورد نظر اقدام کنند و اینکه آیا شورای تامین استان البرز اجازه برگزاری این مسابقه را در ورزشگاه انقلاب این شهر را می دهد یا نه به نظر مسئولان این استان بستگی دارد. البته در صورتیکه این امکان محقق نشود سازمان لیگ می تواند این دیدار را در ورزشگاه تختی تهران برگزار کند.