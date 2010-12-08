10 تشکل مردم نهاد در نمایشگاه کتاب لرستان غرفه دارند

منصور احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به حضور فعال سازمانهای مردم نهاد در ششمین نمایشگاه کتاب لرستان، اظهار داشت: تشکلهای زیست محیطی، سمن های نیروی انتظامی و سایر تشکلهای مردم نهاد از جمله این تشکلها هستند.

وی با بیان اینکه برپایی نمایشگاه کتاب تلاش برای توسعه فرهنگ کتابخوانی است، بیان داشت: 570 هزار جلد کتاب در قالب 170 هزار عنوان توسط 350 ناشر در مدت برپایی نمایشگاه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی عرضه شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد تخفیف در نظر گرفته شده برای کتابهای عرضه شده در این نمایشگاه را بین 40 تا 60 درصد عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار در کشور در نمایشگاه کتاب لرستان به جای بن کاغذی کتاب، بن کارت الکترونیکی عرضه خواهد شد.

احمدی با اشاره به اینکه در طول برپایی نمایشگاه کتاب لرستان ویژه برنامه های متنوع فرهنگی اجرا می شود، یادآور شد: اجرای ویژه برنامه های هنری، نمایش خیابانی با موضوع کتاب و کتابخوانی، جلسات نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان و اصحاب قلم و نشست خبری با مدیران استانی بازدید کننده از نمایشگاه از برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب لرستان است.

ششمین نمایشگاه سراسری کتاب استان لرستان تا 20 آذرماه سال جاری در خرم آباد آماده بازدید علاقمندان است.