200 دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی با بیان این مطلب افزود: به منظور تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی شهری برای جابه‌جایی شهروندان به ویژه در کلانشهرها و مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و قالب تسهیلات و اعتبارات مربوط به برنامه بودجه سال 89 و قانون برنامه چهارم توسعه کشور، قرارداد تولید سه هزار دستگاه اتوبوس درون شهری به منظور اضافه شدن به ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با شرکت‌های تولید کننده داخلی منعقد شده است.

وی افزود: در نخستین مرحله واگذاری این اتوبوس به شهرداری‌ها سراسر کشور 200 دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل شد که 82.5 درصد قیمت هر دستگاه اتوبوس توسط دولت و تنها 17.5 درصد قیمت هر اتوبوس از سوی شهرداری پرداخت شد که به این ترتیب 23 میلیارد تومان از بهای این اتوبوس‌ها را دولت پرداخت کرده است.

صارمی همچنین گفت: مبلغ 222 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات سوخت و گمرکی بابت یارانه بلیت مترو و اتوبوس و راه‌اندازی اتوبوس‌های متوقفی شهرداری تهران و 1678 میلیارد ریال نیز به منظور توسعه و تکمیل متروی تهران توسط دولت و سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور ط سال جاری به شهرداری تهران پرداخت شده است.

صارمی در پایان اضافه کرد: در سال جاری بودجه قطارهای شهری کشور قریب به 62 درصد و تا مبلغ 1180 میلیارد تومان افزایش یافته که شهرداری تهران تاکنون 60 درصد از بودجه مربوط به خود را دریافت نموده است.