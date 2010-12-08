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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

سازمان شهرداریها/

200 دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل داده شد

200 دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل داده شد

معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری تا کنون 200 دستگاه اتوبوس یارانه‌‌ای که سهم دولت از آن 23 میلیارد تومان بود تحویل شهرداری تهران شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی با بیان این مطلب افزود: به منظور تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی شهری برای جابه‌جایی شهروندان به ویژه در کلانشهرها و مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و قالب تسهیلات و اعتبارات مربوط به برنامه بودجه سال 89 و قانون برنامه چهارم توسعه کشور، قرارداد تولید سه هزار دستگاه اتوبوس درون شهری به منظور اضافه شدن به ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با شرکت‌های تولید کننده داخلی منعقد شده است.

وی افزود: در نخستین مرحله واگذاری این اتوبوس به شهرداری‌ها سراسر کشور 200 دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل شد که 82.5 درصد قیمت هر دستگاه اتوبوس توسط دولت و تنها 17.5 درصد قیمت هر اتوبوس از سوی شهرداری پرداخت شد که به این ترتیب 23 میلیارد تومان از بهای این اتوبوس‌ها را دولت پرداخت کرده است.

صارمی همچنین گفت: مبلغ 222 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات سوخت و گمرکی بابت یارانه بلیت مترو و اتوبوس و راه‌اندازی اتوبوس‌های متوقفی شهرداری تهران و 1678 میلیارد ریال نیز به منظور توسعه و تکمیل متروی تهران توسط دولت و سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور ط سال جاری به شهرداری تهران پرداخت شده است.

صارمی در پایان اضافه کرد: در سال جاری بودجه قطارهای شهری کشور قریب به 62 درصد و تا مبلغ 1180 میلیارد تومان افزایش یافته که شهرداری تهران تاکنون 60 درصد از بودجه مربوط به خود را دریافت نموده است.

کد مطلب 1206629

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