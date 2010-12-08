متکدیان پاکستانی در شهر قزوین جمع آوری شدند

مرتضی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: تعداد زیادی از اتباع پاکستانی که در چادری در محدوده پل ولایت شهر قزوین ساکن بودند، توسط نیروهای واحد ساماندهی اجرائیات شهرداری قزوین شناسایی و جمع آوری شدند.

رحمانی افزود: این اتباع پاکستانی که به صورت گروهی در سطح شهر به تکدی گری مشغول بودند، براساس قانون جمع آوری شدند.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از شهروندان به دلیل مواجه شدن با ظاهر فریبنده و ترحم بر انگیز این افراد، اقدام به کمک مالی به آنان می کنند، از تمامی شهروندان خواست در صورت مشاهد هرگونه تکدی گری در سطح شهر مراتب را در طول شبانه روز با شماره تلفن 3354020 ستاد اجرائیات مرکز و شماره مرکز پیام 2554090 در میان بگذارند تا در سریع ترین زمان، نسبت به جمع آوری و اعمال قانون در خصوص این افراد اقدام لازم صورت گیرد.

سرپرست مرکز هماهنگی اجرائیات شهرداری قزوین تصریح کرد: شهروندان می توانند کمکها، صدقات و نذورات خود را به مراجع تعیین شده و امور خیریه تحویل دهند تا در بین افراد مستحق و نیازمند توزیع شود.



