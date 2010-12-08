انجام امور اجرایی به صورت دورکاری به زودی در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تبیین هدفمند سازی یارانه ها با حضور فرمانداران، بخشداران، شهرداران، اعضای شورای اسلامی و مدیران کل ادارات و روسای سازمان های اجرایی با بیان اینکه با اعلام وزیر کار و امور اجتماعی 50 درصد امور اجرایی سازمان ها به دور کاری اختصاص یافته است، افزود: چارچوب چگونگی انجام این کار و شرایط مورد نیاز آن مشخص شده است و در این طرح کارهایی که امکان انجام آن در منزل وجود دارد همانجا انجام می شود که این امر مزایای زیادی از جمله کاهش مصرف انرژی، ترافیک و تسریع انجام امور خواهد داشت.

رئوفی نژاد خواستار ارائه هر چه سریعتر برنامه های دستگاه های اجرایی استان در این زمینه شد و تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان هر چه سریعتر آن بخش از کارها و کارمندانی که می توان با دورکاری انجام داد مشخص کنند تا کارمندان بتوانند امور اجرایی خود را از طریق دورکاری انجام دهند.

فضای استان زنجان آماده اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها است

استاندار زنجان، فضای امروز کشور در زمینه اجرای هدفمند سازی یارانه ها را بسیار آرام و آماده اجرای این طرح دانست و تاکید کرد: اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیشتر به سه بخش تولید، توزیع و مصرف برمی گردد که در هر سه حوزه ها اقدامات لازم انجام شده است تا هیچگونه مشکلی برای هیچکدام از بخش ها به وجود نیاید.

رئوفی نژاد اظهار داشت: در زمینه تولید نوع کالاهایی که می توانست تاثیرگذار باشد مدیریت و هدایت و معضلات و مشکلات تولیدکنندگان رفع شد.

وی افزود: در بخش توزیع نیز با اعمال نظارت های دقیق و جلوگیری از احتکار و برخورد با متخلفین شاهد آرامش خوبی در شبکه توزیع کالا در کشور هستیم و در زمینه مصرف کنندگان که همان مردم هستند هیچ جای نگرانی وجود ندارد و با اطلاع رسانی صورت گرفته مشخص است که چه کالایی و با چه قیمتی به دست مردم خواهد رسید.

طرح هدفمند سازی یارانه ها حقیقتا ً انقلاب اقتصادی کشور است

استاندار زنجان، اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها را انقلاب اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: تعریف از دولت تعریف از عملکرد دولت است که یکی از افتخارات آن اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است که در حقیقت اگر نام آن را انقلاب اقتصادی کشور بنامیم غلو نکرده ایم.

رئوفی نژاد با بیان اینکه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها از وظایف ذاتی دولت های گذشته نیز بوده است، اظهار داشت: دولت نهم و دهم با توان، شجاعت و جسارت رئیس جمهور این کار را عملیاتی و اجرایی کرد و این کار از دست هیچ دولتی ساخته نبود.

وی ادامه داد: دولت های گذشته به خاطر ترس از به خطر افتادن منافع حزبی و انتخاباتی خود وارد اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نشدند چرا که کوچکترین خدشه در این طرح می توانست نارضایتی مردم و به تبع آن ریزش آرای سیاسی شان بشود.

زنجان اولین استان کشور در زمینه تحویل مسکن مهر

استاندار زنجان گفت: زنجان اولین استانی است که دهه فجر آینده جشن مسکن دار شدن همه واجدین مسکن مهر را برگزار خواهد کرد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه استان زنجان دارای رتبه نخست کشور در زمینه ساخت مسکن مهر است افزود: 24 هزار و 568 واحد مسکن مهر در دست ساخت است که چهار هزار و 500 واحد آن طی سال گذشته تا اکنون تحویل داده شد و سه هزار و 527 واحد نیز دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

15 دی ماه آخرین مهلت ثبت نام مسکن مهر

وی 15 دی ماه امسال را پایان مهلت ثبت نام متقاضیان مسکن مهر در استان زنجان اعلام کرد و گفت: کسانی که پس از زمان اعلام شده اقدام به ثبت نام کنند مسکن خود را در سال 1391 تحویل خواهند گرفت.

125 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی برای استان زنجان اختصاص یافت

استاندار زنجان از اختصاص 125 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی در طی پنج سال در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر هیئت دولت در زنجان خبر داد و گفت: موضوعات مطرح شده در کارگروه فرهنگ و هنر شامل 9 محور از جمله تجهیز مراکز قرآنی و مدارس دینی، توسعه فعالیت های فرهنگی و دینی، ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش شادابی و نشاط در میان جوانان بود.

تصویب 234 بند مصوبه در سفر سوم هیئت دولت به استان زنجان

رئوفی نژادخاطر نشان کرد: 234 بند مصوبه با اعتبار دو هزار و 200 میلیارد تومان در سفر سوم هیئت دولت برای استان زنجان تصویب شد و در بسیاری از موارد نیز که در حال حاضر جزو مصوبات اعلام نشده، توافقات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: این تعداد مصوبات شامل دو هزار و 248 پروژه است و 20 مصوبه نیز در بخش تسهیلات با اعتبار هزار و 269 میلیارد تومان مصوب شده است.

حضور بی سابقه مردم و همدلی میان مدیران دستگاه های اجرایی و مردم دو نقطه برجسته سفر سوم

استاندار زنجان با اشاره به حضور رئیس جمهور در دور سفر به استان زنجان، خاطر نشان کرد: حضور بی سابقه مردم و انسجام و همدلی میان مدیران دستگاه های اجرایی و مردم دو نقطه برجسته در سفر بود که رئیس جمهور به آن تاکید داشتند.

رئوفی نژاد ادامه داد: از دیگر درخواست ها و تاکیدات رئیس جمهور، تدوین و مکتوب کردن اقدامات ابتکاری استان زنجان و ارسال آن به سایر استان ها جهت اجرایی شدن، جمع بندی، تدوین و ارائه پیشنهادات منتخبین استان، رسیدگی به عمران شهری، پیگیری تحقق مصوبات سفر و زمانبندی آنها و رسیدگی به نامه های ارائه شده توسط مردم طی سفر سوم بود.

وی افزود: تشکیل کارگروه عمران شهری در سایر شهرستان های استان امروز در جلسه ستاد عمران شهری در راستای پیگیری و انجام تاکید رئیس جمهور در زمینه تغییر چهره شهر و عمران شهری مصوب شد و طی آن برنامه های جامع تا پایان سال آینده ارائه خواهد شد.

اختصاص یک دوم از 3 درصد مالیات ارزش افزوده درآمدهای استان به پروژه های عمرانی

با بیان اینکه یک دوم از 3 درصد مالیات ارزش افزوده که به شهرداری ها تعلق می گیرد تا کنون بدون اعمال هیچگونه مدیریتی بوده است خاطر نشان کرد: در راستای تاکید رئیس جمهور بر توسعه عمران شهری زنجان، این میزان به جای استفاده در امور جاری شهرداری ها، جهت اجرای برنامه ها و پروژه های ارائه شده هزینه و به عنوان بودجه عملیاتی استفاده خواهد شد تا صرف نگردد.

استاندار زنجان با بیان اینکه ظرف یک هفته هر نوع مجوز مورد نیاز سرمایه گذاران بزرگترین طرح ها نیز داده می شود، گفت: با تاسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری این امر شتاب بیشتری به خود گرفت و امیدواریم با یک حرکت جدی تحقق شتابنده مصوبات دور سوم را داشته باشیم.

رئوفی نژاد با اشاره به تشکیل کمیته مهاجرت معکوس، خاطر نشان کرد: در این زمینه مسکن روستاییان و اجرای طرح هادی و هر آنچه که مورد نیاز روستاییان مهاجرت کرده به شهرها برای انجام مهاجرت معکوس است انجام می شود.

وی اجرای طرح هادی در روستاها را گامی در جهت عدالت محوری دولت نهم و دهم عنوان کرد و گفت: طرح هادی در 73 روستای استان اجرا شده و در 433 روستا در حال اجرا و یا در دست مطالعه است.

یک پنجم بودجه مشاغل خانگی کشور به استان زنجان اختصاص یافت

استاندار زنجان با اشاره به جذب اعتبار مشاغل خانگی گفت: با جذب 20 میلیارد تومان اعتبار در این زمینه انقلابی در اشتغال خانگی ایجاد می شود و این در حالیست که اعتبار مشاغل خانگی در سال گذشته تنها یک میلیارد تومان بود.

رئوفی نژاد افزود: 10 میلیارد تومان از اعتبار مصوب امسال و 10 میلیارد تومان آن سال آینده تخصیص داده می شود و با برنامه ها و کار کارشناسی انجام شده هزاران طرح و شغل ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از جذب 50 میلیارد تومان در زمینه طرح های گردشگری استان خبر داد و گفت: 50 میلیارد تومان اعتبار با یارانه چهار درصد جهت اجرای طرح های گردشگری جذب شده است.