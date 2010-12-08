مبلغ واریزی به حساب خانوارهای زنجانی 1.5 برابر کل بودجه عمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تبیین هدفمند سازی یارانه ها با حضور فرمانداران، بخشداران، شهرداران، اعضای شورای اسلامی و مدیران کل ادارات و روسای سازمان های اجرایی اظهار داشت: مبلغ واریزی به حساب سرپرستان خانوار استان زنجان با احتساب مبلغ مرحله دوم بیش از یک و نیم برابر کل بودجه عمرانی استان است و این نشان دهنده حجم عظیم ارقام یارانه هاست که تا کنون اقشار ضعیف کشور به ویژه روستاییان کمترین حجم برخورداری از آن را داشته اند.

کریمی تعداد خانوارهایی که اطلاعات اقتصادی آنها در سامانه ثبت شده است را 286 هزار و 192 خانوار اعلام کرد و افزود: این تعداد خانوار 982 هزار و 550 نفر از جمعیت استان یعنی بیش از 95 درصد جمعیت را شامل می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم یارانه های پرداختی که بیش از 110 هزار میلیارد تومان برای 16 قلم کالای اساسی و سایر خدمات است و آثار سوء بسیار زیاد این یارانه ها در بخش سرمایه گذاری، عدم مصرف بهینه و ایجاد مشکلات اقتصادی و امنیتی و فشاری که به دولت در این زمینه وارد می شود لزوم اجرای این طرح هر چه بیشتر آشکار می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان خاطر نشان کرد: قانون هدفمند سازی یارانه ها قانونی است که همه آحاد ملت چه مصرف کننده و چه تولید کننده را تحت تاثیر خود قرار می دهد و با توجه به آثار مثبت که به ویژه در میان مدت و بلند مدت خواهد داشت جا دارد مشارکت، همیاری و همکاری مردم با دولت ادامه داشته باشد.

کریمی یادآور شد: تاکید دولت بر اجرای تدریجی قانون هدفمند سازی یارانه ها است و دوره اجرایی آن پنج سال در نظر گرفته شده است و طی این مدت اصلاح قیمت ها نیز صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: علت تاخیر اصلاح قیمت ها به گفته رئیس جمهور ناشی از بررسی های تکمیلی دولت جهت کاهش مشکلات اجرای آن به حداقل ممکن و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از تورم و افزایش قیمت است.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان اظهار داشت: در این راستا تسهیلات ویژه ای به شهرک های صنعتی و بخش حمل و نقل اعطا شده است.

کریمی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و پرداختن به آن یک امر اضطراری و اجتناب ناپذیر است، یادآور شد: آخرین فرصت اعلام شماره حساب سرپرست خانوارها یک دوره 45 روزه است که از ابتدای آذر ماه آغاز شده و تا 15 دیماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تحقق قسط و عدالت یکی از اهداف اصلی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است و در این راستا بر اساس پیش بینی های انجام شده درآمد دهک پایین جامعه بهبود بسیار خوبی خواهد داشت به گونه ای که نه تنها هزینه های جدید جبران می شود بلکه از درآمد مازادی بهره مند خواهند شد و می توانند آن را به عنوان پس انداز در اختیار داشته باشند.

کریمی افزود: اگر این پس انداز بلافاصله در بازار تزریق شود موجب افزایش تورم و قیمت کالاها می شود بنابراین بهتر است مردم مابقی وجوه دریافتی طرح هدفمندی یارانه ها را در زمینه هایی همچون بانک و بورس سرمایه گذاری کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان با اشاره به طرح مشاغل خانگی گفت: اولویت ما با توجه به شرایط و محدودیت های جامعه برای بانوان، بیشتر بانوان جامعه را در بر می گیرد و با اجرای این طرح می توان مشاغل متعددی در زمینه های مختلف ایجاد کرد.

کریمی با بیان اینکه 20 میلیارد تومان اعتبار در سفر سوم هیئت دولت جهت ایجاد مشاغل خانگی برای استان زنجان تصویب شد، اظهار داشت: فعالیت در این زمینه در دو سطح انجام فعالیت در منزل و شرکت ها و موسسات پشتیبان صورت می گیرد و طبق قانون تسهیلات خوبی برای این بخش در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری ها نیز موظف اند بازارچه های محلی جهت عرضه محصولات مشاغل خانگی در سطح شهرها فراهم کنند.