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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

"بردار عشق" به روی صحنه می‌رود

"بردار عشق" به روی صحنه می‌رود

به مناسبت ماه محرم نمایش "بردار عشق" در 5 نوبت از سوی خانه فرهنگ کوثر به روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که از روز جمعه 19 آذرماه مصادف با 4 محرم در 5 نوبت متوالی ازساعت 10تا 12 درخانه فرهنگ کوثر(ایستگاه ماشین دودی) به روی صحنه می رود.

در بیان روایی این نمایش که تلفیقی از دو رخداد تاریخی انقلاب اسلامی و واقعه کربلا است در آغاز جوان ایرانی در زمان رژیم سفاک پهلوی و حوادث تاریخ انقلاب به دست مأموران ساواک دستگیر می شود و در اثنای این ماجرا و بازگشت به گذشته به مظلومیت و معصومیت های حضرت رقیه(س) در جریان واقعه کربلا و شهادت حضرت امام حسین(ع) و یاران وفادرش اشاره دارد .

خانه فرهنگ و نگارخانه کوثر در شمال لوکوموتیو ماشین دودی و در بوستان کوثر قرار دارد. در حال حاضر ، این مکان با نام خانه فرهنگ و نگارخانه کوثر خدمات فرهنگی‌، هنری و ورزشی به مراجعه کنندگان خود می‌دهد.

 


 

کد مطلب 1206641

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