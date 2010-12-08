دستگاههای اجرایی مجاز به تشکیل یگان های حفاظت شدند

به گزارش نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه در بررسی مواد الحاقی به برنامه پنجم مصوب کردند دستگاههای اجرایی می توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان های حفاظت اقدام کنند. این یگان ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح هستند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذیربط اداره خواهند شد.

شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگان ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگان ها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

بر اساس آخرین ماده الحاقی به برنامه پنجم مقرر شد این قانون تا پایان سال 1394 معتبر باشد.

به گزارش مهر، با تصویب این مواد الحاقی کار بررسی برنامه پنجم در مجلس به اتمام رسید.

مجلس هفته آینده تعطیل است و از یکشنبه 28 آذرماه بررسی موادی از برنامه پنجم را از سوی شورای نگهبان برای اصلاح ایرادات بازگشت داده شده است ، آغاز می کند.