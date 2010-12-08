هیئتها از اماکن ویژه تبلیغات برای نصب بنر استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان زیباسازی تهران با بیان این مطلب افزود: گاهی اوقات بنرها و تبلیغات عزاداری دراندازه های مختلف و ناایمن و به تعداد بسیار زیاد در یک خیابان نصب می شود که هم ایمنی شهروندان را به خطر می اندازد و هم زیبایی شهر را دچار به هم ریختگی می کند.

وی با اشاره به اینکه انجام تبلیغات عزاداری بدون هماهنگی با سازمان زیباسازی انجام می شود گفت: فضاهایی در شهر تهران به منظور نصب بنرهای تبلیغاتی عزاداری در نظر گرفته شده و از متولیان مجالس عزاداری درخواست می کنیم با هماهنگی ادارات زیباسازی منطقه از این مکان ها برای تبلیغات استفاده کنند .

مدیرعامل سازمان زیباسازی با اشاره به اینکه سازمان نیز نسبت به تغییر چهره شهر در ایام عزاداری اقدام خواهد کرد اظهار کرد: تابلوها و نوشته هایی با مضامین عاشورا و قیام امام حسین(ع) در سطح شهر نصب می شود همچنین در دهه اول محرم با همکاری شرکت های تجاری تابلوهای تبلیغاتی با پارچه های سیاه و شعارهای عاشورایی پوشانده خواهد شد.