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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

مدیر عامل سازمان زیباسازی:

هیئتها از اماکن ویژه تبلیغات برای نصب بنر استفاده کنند

هیئتها از اماکن ویژه تبلیغات برای نصب بنر استفاده کنند

سید محمد جواد شوشتری با بیان اینکه برخی تبلیغات مراسم عزاداری ایمنی عابران را تهدید می کند گفت: سازمان زیباسازی در صورت خطرساز بودن داربستهای نصب شده برای تبلیغات اقدام به اصلاح و رفع خطر آنها از طریق مذاکره با متولیان هیئتها می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان زیباسازی تهران با بیان این مطلب افزود: گاهی اوقات بنرها و تبلیغات عزاداری دراندازه های مختلف و ناایمن و به تعداد بسیار زیاد در یک خیابان نصب می شود که هم ایمنی شهروندان را به خطر می اندازد و هم زیبایی شهر را دچار به هم ریختگی می کند.

وی با اشاره به اینکه انجام تبلیغات عزاداری بدون هماهنگی با سازمان زیباسازی انجام می شود گفت: فضاهایی در شهر تهران به منظور نصب بنرهای تبلیغاتی عزاداری در نظر گرفته شده و از متولیان مجالس عزاداری درخواست می کنیم با هماهنگی ادارات زیباسازی منطقه از این مکان ها برای تبلیغات استفاده کنند .

مدیرعامل سازمان زیباسازی با اشاره به اینکه سازمان نیز نسبت به تغییر چهره شهر در ایام عزاداری اقدام خواهد کرد اظهار کرد: تابلوها و نوشته هایی با مضامین عاشورا و قیام امام حسین(ع) در سطح شهر نصب می شود همچنین در دهه اول محرم با همکاری شرکت های تجاری تابلوهای تبلیغاتی با پارچه های سیاه و شعارهای عاشورایی پوشانده خواهد شد.

کد مطلب 1206643

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