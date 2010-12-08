تولید سالانه سه هزار تن ماهی در همدان

علی دولو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه استان همدان از نظر تولید ماهیان گرم آبی مقام نهم کشور را داراست، اظهار داشت: این استان از نظر تولید ماهیان سردآبی نیز مقام دهم را در بین استان های غیر ساحلی دارد.

وی افزود: در استخرهای پرورش ماهی همدان، انواع ماهی های گرم آبی شامل آمور، فیتوفاگ، کپور و بیگ هد، ماهیان سردآبی و ماهیان زینتی تولید می‌شود.

دولو به ظرفیت چاه های کشاورزی همدان در افزایش تولید ماهی اشاره کرد و با بیان اینکه ‌هفت هزار حلقه چاه کشاورزی با آبدهی بیش از ‌20 لیتر در ثانیه در استان همدان وجود دارد، گفت: با در نظر گرفتن حوضچه‌های پرورش ماهی در کنار این چاه‌ها، در هر چاه سالانه به طور میانگین سه تن ماهی تولید می شود.

مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر اینکه در صورت فعالیت چاه های کشاورزی ‌21 هزار تن ماهی به تولید استان همدان افزوده می شود، گفت: بهره برداری بهینه از منابع و رشد اقتصادی و افزایش تولید از مهمترین مزیت های این اقدام است.

دولو با بیان اینکه چاه‌های کشاورزی، چشمه‌ها، قنوات، سدها و آبگیرها محیط‌هایی مناسب برای پرورش ماهی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت استان همدان در خصوص پرورش ماهی رو به بهبود است.