دادستان تهران تجدیدنظر کند/ در کار رسانه ها مانع تراشی نکنید

سیدمحمد حسینی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل سفر استانی موفق نشده حرفهای دادستان تهران را بخواند افزود: مهدی هاشمی یک فراری است و این موضعگیری از سوی دستگاهها و افراد حمایت تلقی ‌شده و اشتباه است.

وی افزود: او موارد متعددی از تخلفات را دارد و حکم دستگیری‌اش صادر شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه نباید با این شدت با رسانه‌ها در این زمینه برخورد شود گفت: شاید انتقاداتی به انتشار این مطلب وارد باشد اما مانع تراشی برای این مسئله اشتباه است.

وی ادامه داد: این رفتار مناسب نیست و باید در آن تجدید نظر شود.

وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص وارد شدن کتابهای ضد شیعی به ایران گفت: بهترین راهکار این است که مردم خودشان نسبت به این مسئله دقت کنند و کتابهایی را که سبب اختلاف افکنی می‌شود نخوانند.

حسینی ادامه داد: در سفر زائران ایرانی به حج صدها کتاب در اختیار آنان قرار گرفته شد ولی بی‌تفاوتی نسبت به آنها سبب شد کسانی که می‌خواهند دین ما را زیر سئوال ببرند به نتیجه کارشان نرسند.

وزیر ارشاد در ادامه سخنانش وظایف دستگاههای نظارتی و مراقبتی را در این امر بسیار مهم دانست و گفت: وحدت جامعه و توجه ویژه به این دستگاهها سبب می‌شود این کتابها وارد کشورنشود.

حسینی در خصوص سایت ایران نازیسم گفت: این سایت قرار بود القا کند ایرانیان طرفدار تفکر نازیسم هستند که ما به سرعت مانع این مسئله شدیم.

وزیر ارشاد گفت: یک کمیته در دادستانی تشکیل شده که برای فیلترینگ سایتها اقدام می‌کند و نماینده وزارت ارشاد در آن حضور دارد و هم اکنون این سایت با تذکر ما از دسترس خارج شده است.