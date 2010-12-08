توازن فرهنگی به هم خورده است/ مقوله فرهنگ به فرهنگیان سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از اولین گردهمایی آموزشی کارشناسان امور فرهنگی سراسر کشور امروز چهارشنبه 17 آذر در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

وحید جلیلی در این گردهمایی گفت: فرهنگ در جامعه ما دارای متن و حاشیه است. سالانه حدود 50000 عنوان کتاب و بیش از 100 فیلم سینمایی در کشور ما تولید می‌شود که این تولیدات ذهنیتی در مخاطب ایجاد می‌کند. این ذهنیت بعضی اوقات ارتباطی با واقعیت آن محصول فرهنگی ندارد. عواملی موجب می‌شوند تا آن محصول با واقعیت خود متفاوت باشد. این عنصر یا بیشتر از واقعیت خود در جامعه بازتاب پیدا می‌کند و یا کمتر از حد ارزش خود معرفی تلقی می‌شود.

وی خطاب به کارشناسان امور فرهنگی گفت: به نظرم شما که با کتاب سرو کار دارید باید توجه داشته باشید که مفهوم کتاب به تنهایی عامل کافی برای رساندن آن به دست مخاطب نیست. شما واسطه ای هستید که عدالت را در عرصه فرهنگ کشور برپا می‌کنید. باید سعی کنید اگر محصولی به ناحق بزرگ یا حقیر جلوه داده شده آن را در جایگاه حقیقی خود بنشانید. به همین دلیل شما باید خود را مجاهد بدانید.

مدیریت فرهنگی دولت باید متحول شود

مدیرمسئول ماهنامه "راه " با اشاره به مباحث عدالتخواهی ادامه داد: بخش عمده ای از مسائل عدالتخواهی باید در عرصه فرهنگی صورت بگیرد و مشکل مهم دولت این است که در زمینه فرهنگ حرفی برای گفتن ندارد. مدیریت فرهنگی کشور همان مدیریت مرتجع پیشین است که هنوز دچار تحول نشده است. شما مجاهدانی هستید که تلاش می‌کنند تخصیص منابع فرهنگی در کشور جایگاه خود را پیدا کند. حتی اگر در یک شهر دورافتاده یک الگوی فرهنگی را به درستی نهادینه کنید خواهید دید که به راحتی قابلیت تکثیر و ملی شدن را دارد.

جلیلی گفت: برکات فعالیت فرهنگی در مقاطعی ظاهر می‌شود که انسان توقع آن را ندارد و ممکن است بانی آن حتی از ظهور اثر فرهنگی اش مطلع نشود. معضل عمده ای که کشور ما در 100 سال اخیر با آن دست به گریبان بوده است درگیری جریان دینی با جریان روشنفکری هم در متن و هم در حاشیه مسائل فرهنگی بوده است. از صدر مشروطه تا امروز تولیدات فرهنگی در هر دو طرف جریان داشته است. در کنار این قضیه وقتی جریانات پیرامونی را بررسی کنیم می‌بینیم که رویکردها نوعا مخالف جریان دینی بوده است.

روشنفکران در مواقع لازم از خشونت بهره خواهند برد

این پژوهشگر ادامه داد: در عصر 50 ساله حکومت پهلوی تلاش بر تقویت جریان ضد دینی در کشور بود. قدرت داخلی، بیگانگان و روشنفکران در زمان رضاخان با یکدیگر ائتلاف کرده و از هیج اقدامی علیه دین دریغ نکردند. فردای حادثه گوهرشاد تمام روزنامه ها به تعریف و تمجید از این اقدام پرداختند و حتی یک روشنفکر نسبت به این حرکت اعتراض نکرد. این جریان در طول تاریخ نشان داده است که روشنفکران در زمان مناسب برای رسیدن به اهداف خود از ابزار خشونت استفاده خواهد کرد.

وی گفت: موضوع مهم دیگری که در عرصه تولیدات فرهنگی مطرح است بایکوت شدن آنها توسط برخی چهره هاست. بعضی افرادی که بر خود نام چهره فرهنگی گذاشته اند گاهی آثاری چون کتاب را بایکوت می‌کنند که این مسئله خود از ابزارهای مدیریت حاشیه فرهنگ در کشور است. یکی از فعالیتهای شما انهدام توپخانه های بایکوت حضرات است.

این فعال عرصه فرهنگی درباره آسیب شناسی مسائل فرهنگی در کشور گفت: یکی از اشتباهاتی که در 20 سال اخیر مرتکب شدیم این بود که خود ابزار تبلیغ برخی از آثار شدیم. امروز اگر از یک جوان حزب اللهی بپرسید از چند مسئول انتقاد کردی نام بسیاری را خواهد برد ولی اگر از او بپرسید تا به حال چند مسئول خوب را معرفی کردی پاسخی برای گفتن نخواهد داشت.



توازن فرهنگی در کشور به هم خورده است

وی گفت: توازن فرهنگی در کشور ما به کلی به هم خورده است. افرادی که باعث این رویکردها شده اند بیمار هستند. این رویه نیز باعث یک بیماری در جامعه خواهد شد و شائبه این که اینترنت و سینما علیه ما هستند در بین مردم به وجود خواهد آمد. نتیجه این امر به جای فعالیت فرهنگی، انفعال فرهنگی خواهد بود و به جای فعال فرهنگی دارای منفعل فرهنگی خواهیم بود.

مقوله فرهنگ به فرهنگیان سپرده شود

این فعال فرهنگی گفت: نیروهای فرهنگی باید کنترل فرهنگ کشور را در دست بگیرند. اگر ظرفیت و قابلیتهای خودی را نشناسیم حاشیه وارد متن شده و سطحی ترین آثار را به عنوان آثار درجه یک به خورد ما خواهد داد.

وی درباره تبلیغات کتاب خطاب به کارشناسان فرهنگی گفت: یکبار فردی برای این به سراغ مطالعه کتابی می‌رود تا نفعی عایدش شود اما گاهی فرد برای این سراغ کتابی می‌رود چون حس می کند اگر این کتاب را نخواند چیزی را از دست داده است. به نظرم شما باید به گونه ای کتابها را تبلیغ کنید که چنین انگیزه ای در مخاطبان به وجود بیاید و کتاب را با رویکرد دوم مطالعه کنند.

جلیلی با اشاره به خصوصیتهای یک کارشناس فرهنگی گفت: یک کارشناس فرهنگی موفق باید بتواند میان ظاهر و باطن یک کتاب تمییز قائل شود. مبارزه با کتابهای فریب دهنده در حوزه فعالیت کارشناسان فرهنگی است که باید مجتهد فرهنگی باشند چون بسیاری از این کتابها توسط افرادی منتشر می‌شود که ظاهری موجه و حق به جانب دارند و اگر کارشناس در زمینه مرتبط تحقیق و اجتهاد نکرده باشد محکوم خواهد شد.