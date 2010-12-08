به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین این فیلم اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته شلدن ترنر که سال گذشته فیلم "پا در هوا" بر اساس کتاب او از جمله فیلم‌های موفق اسکار بود. "ماهی تن بزرگ" داستان زندگی تونی آکاردو از سران دار و دسته‌های تبهکاران شهر شیکاگو و سم جانکانا جانشین او را روایت می‌کند.



مایکل مان و جانی دپ در پشت صحنه"دشمنان مردم"

قرار است خود شلدن ترنر فیلمنامه فیلم را با اقتباس از کتاب خود بنویسد. مان مایل است فیلم را به شکل مستقل و بدون کمک‌های استودیویی بسازد. مایکل مان پس از ساخت فیلم قبلی خود یعنی "دشمنان مردم" به کار در تلویزیون مشغول شده و دو سریال را کارگردانی کرده بود. هنوز جزئیات ساخت پروژه تلویزیونی "ماهی تن بزرگ" اعلام نشده است.