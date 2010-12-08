فیلم "مرگ قهرمان رالی" آماده پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم بهمن دان، فخرالدین صدیق شریف، محسن افشانی، فرحناز منافی ظاهر، اسماعیل خلج و لیلی کریمی بازی کردند.
داستان فیلم "مرگ قهرمان رالی" درباره فردی به نام رضا است که تصمیم دارد برای مسابقه اتومبیلرانی که پیش رو است از خواهرزادهاش کاوه استفاده کند. کاوه فرصت را غنیمت میشمارد و شرط حضور در مسابقه را ازدواج با دختر رضا عنوان میکند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: میثم میقانی، مدیر صدابرداری: حسن شبانکاره، طراح صحنه و لباس: اکبر رضایی، طراح چهرهپردازی: زهره سیهپوش، مدیر تولید: مهران علیزاده، دستیار اول کارگردان: ابوالفضل ناظریان، برنامهریز: سونیا قریشی، منشی صحنه: مرجان خراسانی، تدوین و صداگذاری: وحید جهان، موسیقی: بابک زرین و پیام حصیری.
فیلم "مرگ قهرمان رالی" به تهیهکنندگی محمد ناظریان به سفارش گروه اجتماعی مرکز سیمافیلم تهیه میشود.
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