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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

تهران؛ میزبان صاحب نظران هواشناسی جهان

تهران؛ میزبان صاحب نظران هواشناسی جهان

چهارمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم با حضور نمایندگانی از 14 کشور جهان با تاکید بر بررسی مدلهای پیش بینی اقلیمی و تأثیر تغییرات هوا بر محیط زیست 29 آذر ماه در تهران آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین کنفرانس منطقه‌ای "تغییر اقلیم" که از 29 آذر تا اول دی‌ماه 1389 در تهران برگزار می شود به میزبانی مسئولان نهادهای بین المللی و مدیران سازمان های هواشناسی و کارشناسانی از 14 کشور جهان خواهد بود.
 
مسئولان سازمان های هواشناسی کشورهای همسایه ایران و منطقه خاورمیانه به همراه مدیران و کارشناسان نهادهای بین المللی طی دو روز در تهران مدل‌های پیش بینی اقلیمی و تأثیر تغییرات هوا بر محیط زیست را به بحث و تبادل نظر خواهند گذاشت.
 
بر اساس این گزارش مهمترین موضوعات مورد بحث در این همایش ، "ارزیابی علمی و شناخت تغییر اقلیم "، "ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و آسیب پذیری سازگاری "و "کاهش اثرات زیانبار تغییر اقلیم "خواهد بود .
 
چهارمین کنفرانس منطقه‌ای "تغییر اقلیم" از 29 آذرماه تا اول دی ماه در سالن همایش های پژوهشگاه نیرو  شهر تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1206652

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