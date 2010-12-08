وزیر خارجه استرالیا آمریکا را مسئول اصلی افشای اسناد دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، "کوین راد" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : انتشار این اسناد نگرانی های زیادی را درباره امنیت آمریکا بوجود آورده است.

راد در ادامه افزود : جولیان آسانگ به تنهایی نمی تواند مسئول انتشار صدها هزار سند دولت آمریکا باشد و خود ایالات متحده نیز در این باره مسئول است.

وزیر خارجه استرالیا در ادامه گفت : گمان می کنم با توجه به انتشار این اسناد پرسش های زیادی باید درباره کفایت دستگاه های امنیتی آمریکا و میزان دسترسی مردم به اسناد از واشنگتن مطرح شود.

پیش از این "جولیا گیلارد" نخست وزیر استرالیا نیز سهل انگاری نهادهای آمریکایی را عامل انتشار اسناد در ویکی لیکس دانسته بود.

این در حالی است که "جولیان آسانگ" در لندن بازداشت شده است.