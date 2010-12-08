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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۱

دیدیه دروگبا:

قلب من در مارسی است

قلب من در مارسی است

مهاجم ساحل عاجی تیم فوتبال چلسی در آستانه دیدار این تیم با مارسی در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا گفت قلب او هنوز به عشق مارسی می‌تپد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 32 ساله به جایی برمی گردد که تنها یک فصل در آنجا حضور داشته اما نقش یک اسطوره را در نزد هواداران تیم فرانسوی پیدا کرده است.

دروگبا در گفتگو با روزنامه "دیلی میل" اظهار داشت: به خانه‌ام بازگشته‌ام. این ملاقاتی است که من انتظارش را می کشیده‌ام. از زمان‌های دور طرفدار مارسی بوده‌ام و ویروس آن در خونم گسترش یافته است. فقط یک فصل در مارسی بودم اما این تیم دل مرا درربود.

وی افزود: دوست نداشتم به چلسی بپیوندم. این تیم بازیکنان بزرگی دارد اما برای من چندان معنایی ندارد. من عاشق مارسی هستم.

تیم‌های فوتبال مارسی و چلسی امشب در آخرین بازی باقیمانده از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

کد مطلب 1206654

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