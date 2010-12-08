تحقیقات باید مبنای فعالیتهای مدیران گلستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدمحمدعلی مصطفوی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست این شرکت افزود: پژوهش و تحقیق پایه و مبنای تصمیم گیری و اجرای پروژه ها در صنعت آب گلستان است.

وی اظهار داشت: این شرکت اهمیت زیادی برای مقوله تحقیق و پژوهش قائل بوده و همکاری خوبی با محققان داشته و دارد.

به گفته وی، کمیته تحقیقات شرکت‌ آب منطقه‌ای گلستان بسیار فعال و از کمیته‌های برتر کشوری بوده که تاکنون تحقیقات خوبی را به سرانجام رسانده است.

وی با اشاره به شعار "بدون تحقیقات نباید کاری انجام شود" تصریح کرد: این شعار که به عنوان شعار هفته پژوهش امسال برگزیده شده است، باید در جامعه نهادینه شود.

به گفته وی، بهره‌وری علم و تجربه نتیجه تحقیق است و اگر مطالعه و پژوهش‌های علمی نبود، دانش و تجربه انسان امروزی به دست نمی آمد.

وی یادآور شد: پژوهش یا تحقیق یک روند فعالانه و هوشیارانه برای کشف پدیده‌ها، رفتارها و فرضیه‌ها است.

مصطفوی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب با بیان اینکه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای گلستان از فعال‌ترین کمیته‌های کشوری است، خاطر نشان کرد: این شرکت تاکنون موفق به اخذ رتبه اول تحقیقات در بین شرکت های جدیدالتاسیس و رتبه چهارم در بین تمامی شرکت‌های آب منطقه ای شده است.

وی با اشاره به نزدیک شدن هفته پژوهش خاطر نشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای گلستان ضمن آمادگی همکاری با پژوهشگران، محققان و دانشجویان، برنامه‌هایی را نیز برای بزرگداشت هفته پژوهش در سطح استان و شرکت در دست بررسی و اقدام دارد.

به گفته وی، تمامی نتایج تحقیقات کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای بر روی سایت این شرکت قرار دارد و پژوهشگران با مراجعه به این سایت می‌توانند از نتایج آن بهره‌مند شوند.