به گزارش خبرگزاری مهر، سه شنبه 16 آذرماه نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "عصر روز دهم" با حضور منوچهر محمدی تهیه‌کننده، هانیه توسلی بازیگر، شاپور پورامین مدیرفیلمبرداری و رضا درستکار مجری و منتقد در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در ابتدای این نشست منوچهر محمدی درباره "عصر روز دهم" گفت: ساخت این فیلم کار سخت و دشواری بود، من به عنوان تهیه‌کننده وظیفه خود را انجام دادم و فکر می کنم یکی از وظایف سینما این است که مفاهیم درست خود را انتقال دهد و ما در این فیلم سعی کردیم به مفهوم دوستی بین دو ملت ایران و عراق نگاهی تازه داشته باشیم.

تهیه‌کننده "طلا و مس" افزود: جا دارد از مرحوم رسول ملاقلی‌پور که شروع این کار با ایشان بود، یاد کنیم. اگر بهره‌ای از ثمره و نتیجه کار حاصل ‌شود، اراده و تصمیم مهم وی بود. در آن مقطع که کار را در دست گرفتیم با این که می‌دانستیم سخت و دشوار است اما او به من دلگرمی می‌داد. بعد از این که او از میان ما رفت، دو سال حال و حوصله نداشتیم و مدتی کار متوقف شد. اما پس از مدتی مجتبی راعی به عنوان کارگردان جایگزین مرحوم ملاقلی‌پور شد.

شاپور پورامین در مورد فیلمبرداری این فیلم گفت: در باره این بخش فیلم نظری ندارم. اما یکی از دوستان کارگردان وقتی فیلم را دید به من گفت، شما خیلی در این فیلم سختی کشیدید تا کار به اتمام رسید. سعی کردم دائم یک انرژی مثبت به گروه بدهم تا بتوانیم با آرامش وکار را دنبال کنیم. البته هر روز نگران این بودم که بمب زیر پای ما منفجر شود اما خدا کمک کرد و این فیلم را به سلامت به اتمام رساندیم.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه "عصر روز دهم" در میان آثار فاخر قرار نگرفت، به نوعی زحمات کار دیده نشد و از همه مهمتر زحمات هانیه توسلی که نقش بسیار دشواری داشت، اصلاً دیده نشد. وی در جایی مثل عراق که ناامن است حس خود را تداوم بخشید اما کار وی دیده نشد.

در ادامه هانیه توسلی در مورد چگونگی حضورش در این فیلم گفت: از منوچهر محمدی به عنوان تهیه‌کننده این کار تشکر می‌کنم. وی درام را خوب می‌شناسد، با قصه ارتباط خوبی برقرار کرد و از همه مهمتر چنین کار سختی این تهیه‌کننده خوب را هم می‌طلبد.



وی افزود: از شاپور پورامین تشکر می‌کنم چرا که کار پر زحمتی داشت و در عراق خیلی جاها با دوربین روی دست کار کرد و فیلمبرداری بی‌نظیری انجام داد. خوشحالم که در این فیلم به ایفای نقش پرداختم، بازی در دو نقش برایم جذاب بود و دوست دارم این فیلم زودتر اکران شود اما در مجموع تجربه دشوار و شیرینی بود.

در ادامه این نشست محمدی درباره طراحی صحنه و لباس این فیلم گفت: طراحی صحنه و لباس بر عهده حسن روح پروری انجام شد. چند صحنه مرز بین ایران و عراق راهم بازسازی کردیم که حالت مستند گونه گرفته و تصنعی نیست. در ظهر عاشورا سکانس بین‌الحرمین را با سختی گرفتیم اما جایی دیگر به ما اجازه ورود به صحن را ندادند و ما آن صحنه‌ها را بدون حضور بازیگر گرفتیم و در پرده سبز بازیگران به ایفای نقش پرداختند و با جلوه‌های رایانه‌ای این کار انجام شد که باورپذیرهم بود.