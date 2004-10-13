جذابيت كشتي با قوانين جديد از بين رفته است

الله مراد زريني ، مسئول كشتي باشگاه پرسپوليس در گفت و گو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب گفت: ليگ كشتي جذابيت هاي خاص خودش را دارد اما با اين حال به نظر مي رسد كه قوانين جديد كشتي از جذابيت هاي كشتي كاسته است و قوانين قبلي بهتربود.

دبير سابق فدراسيون كشتي درباره وضعيت تيم كشتي پرسپوليس قبل از رويارويي با تيم پخش و پالايش كرمانشاه در هفته دوم ليگ برتر گفت: ما از كشتي گيران خوبي در تركيب خود بهره مي بريم و البته تيم كرمانشاهي هم در هفته اول نشان داد كه بسيار قدرتمند است ، به هر حال ما براي پيروزي به ميدان مي رويم و اميدواريم كه به نتايج خوبي دست پيدا كنيم.

زريني كه يكي از كانديداهاي رياست هيات كشتي تهران بود و در آستانه انتخابات از حضور در مراسم انتخابات كناره گيري كرد، در باره هيات كشتي تهران گفت: به هر حال حرف و حديث هايي در اين باره وجود داشت اما مساله تمام شده است ومن به نوبه خود براي حميد رضا گرشاسبي رييس هيات كشتي تهران آرزويي موفقيت مي كنم.

مسئول كشتي باشگاه پرسپوليس در پايان ازحمايت شركت تندر شهاب از اين تيم در رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد خبر داد و گفت: با حمايت ها و كمك هايي كه شركت تندر شهاب از تيم كشتي پرسپوليس خواهد داشت ديگردغدغه مسائل مالي نخواهيم داشت.