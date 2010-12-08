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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

در 6 ماه نخست امسال؛

557 واحد مسکونی فرسوده مازندران نوسازی شد

557 واحد مسکونی فرسوده مازندران نوسازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان مازندران از افتتاح 557 واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری مازندران در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حدادیان صبح چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه 15 واحدی شمسا ساری افزود: نوسازی 557 واحد مسکونی در بافت فرسوده استان با مساحت 75 هزار و 900 متر مربع و 95 میلیارد ریال شش ماهه امسال در مازندران انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: این پروژه ها در شهرهای ساری، قائم شهر، بابل، آمل، بهشهر، بابلسر، جویبار و سایر شهرهای مازندران بوده است.
 
حدادیان، نوسازی هزار واحد مسکونی، احداث مجتمع های تجاری اقامتی خدماتی و بازگشایی معابر و مرمت آثار تاریخی، احداث پروژه های عمرانی در سکونتگاه غیررسمی با اعتباری بالغ بر 321 میلیارد ریال را بخشی از اقدامات این شرکت در سال جاری عنوان کرد.
 
به گزارش مهر، پروژه 15 واحدی شمسا ساری در زمینی به مساحت 807 متر مربع، 15 واحد مسکونی، چهار طبقه روی زیرزمین، 15 پارکینگ بدون مزاحم و در واحدهای 85 و 105 متری طی مدت یکسال به بهره برداری می رسد.
 
طراحی فضای داخلی منطبق با اصول معماری ایرانی اسلامی بوده و تمام مباحث مقررات کلی ساختمان در آن رعایت و از مصالح بادوام درجه یک و استاندارد جهت بالابردن عمر مفید این پروژه استفاده می شود.
 
در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه مسکونی، معاون عمرانی استانداری مازندران، فرماندار و شهردار ساری نیز حضور داشتند.
کد مطلب 1206664

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